أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
موعد مباراة الأهلي و زد في الدوري والقنوات الناقلة
في لقاء رسمي.. تنسيق قانوني وتشريعي لدعم المرأة بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة
برلماني بـ«الشيوخ»: العلاقات «المصرية - السعودية» نموذج مُتقدّم للتضامن العربي في مواجهة التحديات
ذعر في تل أبيب من صحاب الأرض.. وهجوم بعد تصريحات متحدثة جيش الاحتلال
البرلمان يتحرّك لاحتواء أزمة أسعار الدواء.. وكيل صحة النواب يعلن مراجعة دورية للتسعير وهامش الربح|فيديو
كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني
أون سبورت تنقل مباريات مصر في النافذة الثانية بتصفيات كأس العالم لكرة السلة
عضو الاتحاد الدولي للصحفيين: إيران لن تقبل الإهانة أو الإذلال الذي يريده ترامب
ثقافة الغربية تناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي وتواصل الاحتفال بشهر رمضان
شاهد صدق على الشجاعة والأقدام.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى العاشر من رمضان
برلمان

طلب إحاطة بشأن خطة وزارة التعليم لسد العجز في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس

الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري
الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري
معتز الخصوصي

تقدمت الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطه موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لسد العجز في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس في ظل تزايد الحاجة إلى دورهم الحيوي في التعامل مع المشكلات السلوكية والأسرية للطلاب ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل البيئة التعليمية.

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن المدارس بمختلف المراحل التعليمية تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات المشكلات السلوكية بين الطلاب، وتأثرهم بالظروف الأسرية والاجتماعية، وهو ما يستدعي توافر عدد كافٍ من الأخصائيين الاجتماعيين المؤهلين للقيام بدورهم في المتابعة والتوجيه والدعم النفسي والاجتماعي داخل البيئة التعليمية.

وأشارت إلى وجود عجز ملحوظ في أعداد الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، لافتة إلى أن النسبة الحالية لا تتناسب مع أعداد الطلاب ولا تحقق المعدلات المقررة، الأمر الذي يحد من كفاءة أداء الأخصائيين الاجتماعيين، ويؤثر سلبًا على الانضباط المدرسي والاستقرار النفسي والاجتماعي للطلاب.

وطالبت الدكتورة أمل عصفور الوزارة بتوضيح حجم العجز الفعلي في الأخصائيين الاجتماعيين موزعين على المراحل التعليمية المختلفة، وأسس الاستعانة بهم داخل المدارس، وخطة الوزارة لسد العجز والجدول الزمني للتنفيذ سواء عبر التعيينات أو التعاقدات، إلى جانب بيان مدى التزام المدارس بالحد الأدنى من الأعداد وفق المعايير المعتمدة وآليات المتابعة.

كما شمل طلب الإحاطة الاستفسار عن برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها الوزارة لرفع كفاءة الأخصائيين الاجتماعيين في مواجهة المشكلات السلوكية والأسرية المستحدثة، ودور الوزارة في تمكينهم من التنسيق الفعال بين إدارات المدارس وأولياء الأمور، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً متخصصًا.

وتطرقت النائبة إلى لائحة الانضباط المدرسي الصادر بها القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024، مؤكدة أن تطبيقها الفعال يتطلب توافر أعداد كافية من الأخصائيين الاجتماعيين، ومتسائلة عن مدى كفاية الأعداد الحالية لتحقيق أهداف اللائحة وتعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المدارس.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

شوبير

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

صورة ارشيفية

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

التمر باللبن

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

بالصور

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

مقابر
مقابر
مقابر

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

د. أمل منصور

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

