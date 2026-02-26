قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من المركزي للتعبئة والإحصاء منذ 2021

الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بـمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حتى الآن.

وأوضحت"  سعيد"  في طلبها أن آخر إصدار لهذا البحث، كام في 2021  وصدر عنه بيانات خام فقط، مؤكدة أن  بحث الدخل والإنفاق يُعد الأداة الحكومية الأساسية لرصد وتحليل مستويات المعيشة للأفراد والأسر، و أنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، إلى جانب مستويات الدخل للفرد والأسرة،و توزيع الدخل والإنفاق عبر الشرائح الاجتماعية والفئات الجغرافية المختلفة.

وتساءلت عضو البرلمان قائلة: " كيف يمكن للحكومة وضع خطط تنموية دقيقة، أو تصميم برامج دعم فعّالة، أو متابعة التغيرات في مستويات المعيشة، دون الاستناد إلى بيانات حديثة وشاملة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؟.

وطالبت " سعيد" بسرعة إصدار نتائج البحث بشكل كامل ومفصل، بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بحث الدخل والإنفاق الإنفاق الاستهلاكي

