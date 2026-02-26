طلب إحاطة بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من المركزي للتعبئة والإحصاء منذ 2021

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم صدور بحث الدخل والإنفاق من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حتى الآن.

وأوضحت" سعيد" في طلبها أن آخر إصدار لهذا البحث، كام في 2021 وصدر عنه بيانات خام فقط، مؤكدة أن بحث الدخل والإنفاق يُعد الأداة الحكومية الأساسية لرصد وتحليل مستويات المعيشة للأفراد والأسر، و أنماط الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات، إلى جانب مستويات الدخل للفرد والأسرة،و توزيع الدخل والإنفاق عبر الشرائح الاجتماعية والفئات الجغرافية المختلفة.

وتساءلت عضو البرلمان قائلة: " كيف يمكن للحكومة وضع خطط تنموية دقيقة، أو تصميم برامج دعم فعّالة، أو متابعة التغيرات في مستويات المعيشة، دون الاستناد إلى بيانات حديثة وشاملة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين؟.

وطالبت " سعيد" بسرعة إصدار نتائج البحث بشكل كامل ومفصل، بما يضمن توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.