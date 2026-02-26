رئيس جامعة الوادى الجديد: نحرص على تعزيز أواصر التعاون مع المحافظة بما يخدم خطط التنمية

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، أمس الأربعاء، جلسة مجلس الجامعة رقم (88)، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، أعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم خالص التهنئة إلى الحضور، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، وجميع منتسبي الجامعة، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجموع القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة في تاريخ الوطن.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة تجديد الثقة لرئيس مجلس الوزراء، وللوزراء الجدد، وعلى رأسهم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية.

وأكد طنطاوي حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع محافظة الوادي الجديد بما يخدم خطط التنمية.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة انتظام العملية التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة، وانتظام حضور الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، بما يضمن استمرار الأداء الأكاديمي والإداري بالكفاءة المطلوبة.

واستعرض المجلس تقريرًا مفصلًا حول أبرز إنجازات الجامعة خلال شهر فبراير 2026م، والذي تضمن عددًا من الفعاليات العلمية والبحثية والمجتمعية، والأنشطة الطلابية، وجهود التطوير في مختلف القطاعات.

كما تم عرض تقرير خاص بإنجازات كلية علوم الرياضة، وما حققته من أنشطة متميزة وبرامج تدريبية ومشاركات فاعلة على المستويين الأكاديمي والمجتمعي.

وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بمختلف شئون الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية، حيث وافق المجلس على صرف مكافأة مالية بواقع 1500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة تقديرا لجهودهم المتميزة خلال الفصل الدراسي الاول 2025/2026م.

كما وافق المجلس على منح عدد من الباحثين درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، بعد استيفائهم المتطلبات العلمية والبحثية، في إطار دعم الجامعة لمسيرة البحث العلمي، وإعداد كوادر أكاديمية وبحثية متميزة تسهم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.