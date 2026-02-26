محافظ الجيزة يجري تجارب التشغيل الأولية بمحطة صرف قرية دهشور في البدرشين

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تجارب التشغيل الأولية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية دهشور بمركز ومدينة البدرشين، بطاقة تصميمية تبلغ 26 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 22 ألفًا و627 نسمة، وذلك استعدادًا لدخولها الخدمة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تضع ملف تطوير البنية التحتية على رأس أولوياتها، لما له من مردود مباشر على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي تحظى باهتمام كبير نظرًا لدورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة.



واطّلع المحافظ خلال جولته على مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية دهشور، والذي يضم محطة زاوية دهشور بطاقة تصميمية 19 ألف م³ يوميًا، بإجمالي أطوال شبكات تبلغ 33 كم، لخدمة 27 ألفًا و913 نسمة، إلى جانب مشروع محطة معالجة دهشور بطاقة تصميمية 35 ألف م³ يوميًا.

وأكد المحافظ أن تلك المحطات تمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمركز، وتسهم في القضاء على مشكلات طفح الصرف الصحي وتحسين الأوضاع البيئية والصحية بقرية دهشور، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لتعظيم الاستفادة من المشروع، لما له من أهمية مباشرة على الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية لضمان دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما شهدت جولة المحافظ تفقد أعمال الدفع النفقي الخاصة بمشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة سقارة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومسئولي الجهاز التنفيذي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.