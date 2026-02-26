قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يجري تجارب التشغيل الأولية بمحطة صرف قرية دهشور في البدرشين

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تجارب التشغيل الأولية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية دهشور بمركز ومدينة البدرشين، بطاقة تصميمية تبلغ 26 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 22 ألفًا و627 نسمة، وذلك استعدادًا لدخولها الخدمة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تضع ملف تطوير البنية التحتية على رأس أولوياتها، لما له من مردود مباشر على تحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن مشروعات الصرف الصحي تحظى باهتمام كبير نظرًا لدورها الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة.


واطّلع المحافظ خلال جولته على مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية دهشور، والذي يضم محطة زاوية دهشور بطاقة تصميمية 19 ألف م³ يوميًا، بإجمالي أطوال شبكات تبلغ 33 كم، لخدمة 27 ألفًا و913 نسمة، إلى جانب مشروع محطة معالجة دهشور بطاقة تصميمية 35 ألف م³ يوميًا.

وأكد المحافظ أن تلك المحطات تمثل إضافة مهمة لمنظومة الصرف الصحي بالمركز، وتسهم في القضاء على مشكلات طفح الصرف الصحي وتحسين الأوضاع البيئية والصحية بقرية دهشور، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال المتبقية وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوصلات المنزلية لتعظيم الاستفادة من المشروع، لما له من أهمية مباشرة على الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجارية لضمان دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما شهدت جولة المحافظ تفقد أعمال الدفع النفقي الخاصة بمشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمنطقة سقارة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن لخدمة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة.

رافق المحافظ خلال جولته كلٌّ من إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، ومحمد حسني رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة البدرشين، ومسئولي الجهاز التنفيذي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد