محافظة الجيزة ترفع 2700 طن مخلفات من العمرانية والوراق ضمن حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملات موسعة لرفع المخلفات والتراكمات بعدد من المواقع الحيوية وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة أن الحملات أسفرت عن رفع نحو ٢٧٠٠ طن من المخلفات، حيث تم رفع ٢٤٠٠ طن من منطقة عبد الله كامل بحي العمرانية علي مدار يومين إلى جانب رفع 300 طن من نفق 10 بحي الوراق بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمناطق المستهدفة.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والأنفاق والمحاور الرئيسية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال النظافة وعدم السماح بعودة التراكمات مرة أخرى.

ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيسي حي العمرانية والوراق بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتسبب في إلقاء القمامة أو تشويه المظهر الحضاري.