الإمام الأكبر يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

تقدم الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، في وفاة والدتهما الكريمة.

شيخ الأزهر يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

ودعا شيخ الأزهر، المولى -عز وجل- أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

مفتي الجمهورية يعزي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في وفاة والدته

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى سعادة الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في وفاة والدتهما الكريمة.

ويتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.