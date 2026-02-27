قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يكتسح الشباب بخماسية بالدوري السعودي
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى العاشر من رمضان: مثلت أسمى معاني التضحية
لأجل غير مسمى .. تأجيل كأس الأمم الإفريقية للسيدات بعد اعتذار المغرب عن الاستضافة
أسرع طريقة لمعرفتها ودفعها.. الاستعلام عن مخالفات المرور إلكترونيا
أرخص 5 سيارات صينية في مصر.. اركب أوتوماتيك 2026
مصطفى بكري : تحية لكل جندي التقط أنفاسه الأخيرة دفاعًا عن الوطن
العاشر من رمضان| بكري: العمل والجهد قادران على صنع المعجزات وتحقيق الانتصارات
مرتضى منصور ومجدي عبد الغني وفاروق جعفر في عزاء مصطفى رياض نجم الترسانة
حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية
موعد أذان الفجر يوم السبت 10 رمضان 2026.. اعرف توقيت السحور
محدش يقدر يزعلني.. نجل شعبان عبد الرحيم يكشف طريقة تعامله مع المواقف الصعبة
خصم 25% ورفع الإعفاء لـ100 ألف جنيه.. تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على العقارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل حد أقصى الحلقة 10 .. روجينا تطرد زوجها خالد كمال بسبب محمد القس

خالد كمال وروجينا
خالد كمال وروجينا
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “حد أقصى”العديد من الاحداث ، والتى من ابرزها محاولة سرقة سيد (مصطفى عماد) منزل حبيبته صابرين (بسنت ابو الباشا)  بعد ما اخبره انور (خالد كمال) بأنها تحب رجلا اخر غيره وستتزوج منه.

  • عودة انور لمنطقته مرة اخرى ولكن صباح ترفض التعامل معه وتطرده من المنزل ويسألها عن علاقتها بمدير البنك نادر(محمد القس) وتوهمه نوسة (فدوي عابد) وتخبره بأنه خطيبها.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية. 

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

حد أقصى مصطفى عماد خالد كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

الجرام يتخطى 8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الجرام يتخطى الـ8000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

أحمد عبدالقادر

رد صادم من الأهلي على تعاقد الزمالك مع أحمد عبدالقادر

حبس زوجة شقيق خطيب عروس بورسعيد 4 أيام

إخلاء سبيل خطيب عروس بورسعيد وأسرته بعد تحقيقات تجاوزت 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

حالة الطقس

أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا

منحة التموين

قرار جديد من التموين بشأن منحة رمضان 2026.. إجراءات جدية تهم المواطنين

بالصور

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت بدون فرن.. لسحور مختلف

طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت
طريقة عمل فطير الطاسة المشلتت

لا تتخلصي منه بعد اليوم .. فوائد مذهلة لـ شرش الزبادي

فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي
فوائد شرش الزبادي

دراسة تحسم الجدل.. الأسبرين لا يمنع سرطان القولون سريعا وقد يسبب نزيفا خطيرا

هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟
هل يحمي الأسبرين من سرطان القولون؟

مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة

هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟
هل تحمي مكملات الكولاجين من ظهور التجاعيد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد