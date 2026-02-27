مسلسل حد أقصى الحلقة 10 .. روجينا تطرد زوجها خالد كمال بسبب محمد القس

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “حد أقصى”العديد من الاحداث ، والتى من ابرزها محاولة سرقة سيد (مصطفى عماد) منزل حبيبته صابرين (بسنت ابو الباشا) بعد ما اخبره انور (خالد كمال) بأنها تحب رجلا اخر غيره وستتزوج منه.

عودة انور لمنطقته مرة اخرى ولكن صباح ترفض التعامل معه وتطرده من المنزل ويسألها عن علاقتها بمدير البنك نادر(محمد القس) وتوهمه نوسة (فدوي عابد) وتخبره بأنه خطيبها.

مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المميزة حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية.

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.