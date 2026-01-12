سوبارو تكشف عن WRX STI الاختبارية الجديدة.. صور

كشفت شركة سوبارو عن نموذج اختباري جديد يحمل اسم WRX STI سبورت، وذلك خلال مشاركتها في صالون سيارات طوكيو، في خطوة لفتت أنظار عشاق السيارات الرياضية عالية الأداء.

ويُنظر إلى هذا الطراز الاختباري بوصفه رسالة واضحة من الصانع الياباني حول مستقبل فئة STI، التي ارتبط اسمها لعقود بالأداء الرياضي والدفع الرباعي.

سوبارو WRX STI سبورت

وتعتمد سوبارو WRX STI الاختبارية الجديدة على نفس الأسس الهندسية لطراز WRX الحالي، مع الحفاظ على شخصية السيارة الرياضية التي ميزت هذه العائلة.

ويأتي هذا التوجه؛ ليؤكد أن سوبارو لم تتخلَّ عن فلسفتها التقليدية، بل تعمل على تطويرها بأسلوب يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، مع إبقاء عناصر الأداء في صدارة المشهد.

سوبارو WRX STI سبورت

محرك سوبارو يحافظ على جوهر STI

تستمد السيارة قوتها من محرك بوكسر بسعة 2.4 لتر، وهو المحرك ذاته المستخدم في WRX القياسية، ويولد هذا المحرك في نسخته المعروفة قوة تصل إلى 271 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر.

وأكدت سوبارو أن النموذج الاختباري مزود بناقل حركة يدوي من 6 سرعات، إلى جانب نظام دفع رباعي دائم، وهي عناصر أساسية لا يمكن فصلها عن هوية STI بالنسبة لعشاق العلامة.

سوبارو WRX STI سبورت

تجهيزات وتصميم سوبارو WRX STI سبورت

قدمت WRX STI سبورت مقصورة تجمع بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، حيث تضم السيارة شاشة طولية تعمل باللمس مخصصة لعرض أنظمة الوسائط المتعددة والخرائط، مع واجهة استخدام واضحة وسلسة.

كما زُودت المقصورة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في الأوامر الصوتية والوظائف الأساسية، إلى جانب زر تشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

سوبارو WRX STI سبورت

ويحمل التصميم الخارجي للنموذج الاختباري ملامح رياضية واضحة تعكس هوية WRX STI وتظهر السيارة بمنظومة عادم رباعية المخارج، مع هيكل بأربعة أبواب وباب خلفي مخصص لمساحة التخزين.

وتتضمن اللمسات الخارجية أيضا، زعنفة قرش خلفية، ودعامات أمامية وجانبية تعزز الطابع الرياضي، مع استخدام اللون الأحمر في بعض التفاصيل لإبراز الشخصية الديناميكية.

سوبارو WRX STI سبورت

واعتمدت سوبارو طلاءً خارجيًا باللون الأزرق، وهو لون ارتبط تاريخيًا بطرازات STI، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود اللامع، كما ظهرت السيارة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي مستوحى من شكل النجمة المتشعبة، ما يمنحها مظهرًا أكثر جرأة ويعكس توجهها الرياضي بوضوح.

ورغم أن سوبارو لم تكشف عن نية إنتاج هذا الطراز بشكل نهائي؛ فإن تقديم WRX STI سبورت كنموذج اختباري يعكس اهتمام الشركة بالحفاظ على إرث STI وتطويره، بينما يترقب عشاق العلامة ما ستحمله المرحلة المقبلة، وما إذا كانت هذه الاختبارية تمهد لعودة قوية لإحدى أشهر السيارات الرياضية اليابانية.