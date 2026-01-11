أخبار السيارات | بتقنيات متقدمة.. مواصفات تويوتا كراون 2026 الجديدة .. سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

السيارات بها الكثير من الأجزاء التي يجب الاهتمام بها لأنها تتلف في فصل الصيف، ومن ضمن تلك الأجزاء البطارية التي تتلف في الصيف بسرعة بسبب الحرارة العالية التي تسرع تآكل مكوناتها وتبخر السوائل منها، وتزيد الضغط على النظام الكهربائي وتسبب تبخر الإلكتروليت، وتزيد الحمل على الأجهزة الكهربائية التي تستنزفها .

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع كروان الهجين بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة.

أعلنت شركة فولفو عن طراز كهربائي جديد لمنافسة بي ام دبليو ومرسيدس وتسلا، وسيتم الكشف عن سيارة فولفو EX60 خلال العام الجاري .

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي Z لفئة السيارات الكوبية الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .