السيارات بها الكثير من الأجزاء التي يجب الاهتمام بها لأنها تتلف في فصل الصيف، ومن ضمن تلك الأجزاء البطارية التي تتلف في الصيف بسرعة بسبب الحرارة العالية التي تسرع تآكل مكوناتها وتبخر السوائل منها، وتزيد الضغط على النظام الكهربائي وتسبب تبخر الإلكتروليت، وتزيد الحمل على الأجهزة الكهربائية التي تستنزفها .

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

ويمكن حماية البطارية عن طريق ركن السيارة في الظل، وتجنب التشغيل المطول للملحقات عند الوقوف، ويجب قيادة السيارة بانتظام، وفحص الأقطاب والتأكد من تثبيت البطارية بإحكام، واختيار بطارية مقاومة للحرارة منها .

- سبب تلف البطارية سريعًا في الصيف :

الحرارة المرتفعة

الحرارة المرتفعة تعمل علي تسريع التفاعلات الكيميائية الداخلية للبطارية وتسبب تبخر السائل الإلكتروليتي، وذلك يؤدي لتآكل الألواح الداخلية وانخفاض عمر البطارية، وتزيد الضغط على النظام الكهربائي.

تآكل المكونات

الحرارة العالية تتلف المكونات الداخلية للبطارية وتزيد الضغط على النظام الكهربائي.

الشحن الزائد

الحرارة الزائدة تتسبب في خلل منظم الجهد، مما يؤدي لشحن زائد يضر بالبطارية.

استهلاك الطاقة

تشغيل المحلقات ومنها، التكييف والمسجل لفترات طويلة والسيارة مطفأة يستنزف البطارية دون شحن.

- كيف تحمي بطاريتك في الصيف :

اركن في الظل

اركن سيارتك في أماكن مظللة لتقليل تعرضها للشمس والحرارة المباشرة.

قيادة منتظمة

قم بقيادة السيارة يومياً لمدة 30 دقيقة على الأقل لتشحن البطارية بالكامل.

تجنب إرهاقها

لا تشغل الملحقات الكهربائية منها التكييف، والراديو لفترات طويلة والسيارة متوقفة.

الصيانة الدورية

نظف أقطاب البطارية المعدنية لإزالة التآكل، وثبتها بإحكام لتجنب اهتزازها.

اشتري بطارية AGM

إذا كنت في منطقة حارة، استثمر في شراء بطارية AGM، المصممة لتحمل الحرارة العالية.

استخدم شاحن صيانة

بالنسبة للسيارات المخزنة لفترات يفضل استخدام شاحن صيانة لتجنب التفريغ العميق.

فحص البطارية

تأكد من أن دينامو السيارة يوصل طاقة كافية لشحن البطارية بشكل صحيح .