بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
تكنولوجيا وسيارات

إبراهيم القادري

السيارات بها الكثير من الأجزاء التي يجب الاهتمام بها لأنها تتلف في فصل الصيف، ومن ضمن تلك الأجزاء البطارية التي تتلف في الصيف بسرعة بسبب الحرارة العالية التي تسرع تآكل مكوناتها وتبخر السوائل منها، وتزيد الضغط على النظام الكهربائي وتسبب تبخر الإلكتروليت، وتزيد الحمل على الأجهزة الكهربائية التي تستنزفها .

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

ويمكن حماية البطارية عن طريق ركن السيارة في الظل، وتجنب التشغيل المطول للملحقات عند الوقوف، ويجب قيادة السيارة بانتظام، وفحص الأقطاب والتأكد من تثبيت البطارية بإحكام، واختيار بطارية مقاومة للحرارة منها .

- سبب تلف البطارية سريعًا في الصيف :

الحرارة المرتفعة

الحرارة المرتفعة تعمل علي تسريع التفاعلات الكيميائية الداخلية للبطارية وتسبب تبخر السائل الإلكتروليتي، وذلك يؤدي لتآكل الألواح الداخلية وانخفاض عمر البطارية، وتزيد الضغط على النظام الكهربائي.

تآكل المكونات

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

الحرارة العالية تتلف المكونات الداخلية للبطارية وتزيد الضغط على النظام الكهربائي.

الشحن الزائد

الحرارة الزائدة تتسبب في خلل منظم الجهد، مما يؤدي لشحن زائد يضر بالبطارية.

استهلاك الطاقة

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

تشغيل المحلقات ومنها، التكييف والمسجل لفترات طويلة والسيارة مطفأة يستنزف البطارية دون شحن.

- كيف تحمي بطاريتك في الصيف :

اركن في الظل

اركن سيارتك في أماكن مظللة لتقليل تعرضها للشمس والحرارة المباشرة.

قيادة منتظمة

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

قم بقيادة السيارة يومياً لمدة 30 دقيقة على الأقل لتشحن البطارية بالكامل.

تجنب إرهاقها

لا تشغل الملحقات الكهربائية منها التكييف، والراديو لفترات طويلة والسيارة متوقفة.

الصيانة الدورية

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

نظف أقطاب البطارية المعدنية لإزالة التآكل، وثبتها بإحكام لتجنب اهتزازها.

اشتري بطارية AGM

إذا كنت في منطقة حارة، استثمر في شراء بطارية AGM، المصممة لتحمل الحرارة العالية.

استخدم شاحن صيانة

سبب تلف بطارية السيارات في الصيف وكيفية حمايتها

بالنسبة للسيارات المخزنة لفترات يفضل استخدام شاحن صيانة  لتجنب التفريغ العميق.

فحص البطارية

تأكد من أن دينامو السيارة يوصل طاقة كافية لشحن البطارية بشكل صحيح .

الإلكتروليت فصل الصيف النظام الكهربائي حماية البطارية البطارية التفاعلات الكيميائية

