برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا

إبراهيم القادري

أعلنت شركة فولفو عن طراز كهربائي جديد لمنافسة بي ام دبليو ومرسيدس وتسلا، وسيتم الكشف عن سيارة فولفو EX60 خلال العام الجاري .

وتستعد فولفو لإطلاق سيارة كهربائية جديدة ومميزة، ويبدو أنها ستحقق نجاحًا باهرًا. سيتم طرح EX60 في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنّ إعلانًا تشويقيًا صدر هذا الأسبوع كشف عن مدى سير لا يُضاهى من قبل منافسيها من بي إم دبليو ومرسيدس وتيسلا، مع تلميح إلى أنها قد تأتي بسبعة مقاعد.

محركات السيارات المنافسة لسيارة فولفو EX60

وتتمتع سيارة EX90 شقيقة EX60 الأصغر بمدى سير كهربائي يصل إلى 810 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

وبالمقارنة بسيارة BMW iX3 الجديدة كلياً التي يمكنها قطع مدى يصل إلى 805 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، بينما لا تتجاوز سيارة مرسيدس GLC 400 المزودة بتقنية EQ قطع مسافة 713 كم/ساعة، أما سيارة Tesla Model Y فلا تتجاوز مداها 644 كم/ساعة .

ويمكن لسيارة EX60 إضافة 340 كم/ساعة إلى مداها في غضون 10 دقائق فقط، وتحصل على ضمان لمدة 10 سنوات على البطارية.

مواصفات فولفو EX60 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة فولفو EX60 الكهربائية الجديدة ، بـ مصابيح إضاءة نهارية مميزة والتي تشبه مطرقة ثور، وبها مصابيح LED مجزأة، وبها زوج من مستشعرات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثبتة أسفل كل مرآة جانبية.

تاريخ شركة فولفو في صناعة السيارات

تأسست شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات عام 1927، واشتهرت بريادتها في مجال السلامة، وأطلقت أول سيارة بحزام أمان ثلاثي النقاط عام 1959، وتطورت لتقدم ابتكارات منها، محركها الخماسي الأسطوانات ونظام الحماية الجانبي، لتصبح علامة عالمية محترمة مملوكة لشركة جيلي الصينية منذ 2010، مع تركيز على الرفاهية والكهرباء والتقنيات المتقدمة.

وجدير بالذكر ان شركة فولفو تجمع بين تراثها السويدي الأصيل والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لتصنع سيارات تجمع بين الأمان والرفاهية والتصميم. 

