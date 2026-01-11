فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا

أعلنت شركة فولفو عن طراز كهربائي جديد لمنافسة بي ام دبليو ومرسيدس وتسلا، وسيتم الكشف عن سيارة فولفو EX60 خلال العام الجاري .

فولفو EX60 تنافس بي ام دبليو ومرسيدس وتسلا

وتستعد فولفو لإطلاق سيارة كهربائية جديدة ومميزة، ويبدو أنها ستحقق نجاحًا باهرًا. سيتم طرح EX60 في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنّ إعلانًا تشويقيًا صدر هذا الأسبوع كشف عن مدى سير لا يُضاهى من قبل منافسيها من بي إم دبليو ومرسيدس وتيسلا، مع تلميح إلى أنها قد تأتي بسبعة مقاعد.

محركات السيارات المنافسة لسيارة فولفو EX60

وتتمتع سيارة EX90 شقيقة EX60 الأصغر بمدى سير كهربائي يصل إلى 810 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

وبالمقارنة بسيارة BMW iX3 الجديدة كلياً التي يمكنها قطع مدى يصل إلى 805 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، بينما لا تتجاوز سيارة مرسيدس GLC 400 المزودة بتقنية EQ قطع مسافة 713 كم/ساعة، أما سيارة Tesla Model Y فلا تتجاوز مداها 644 كم/ساعة .

ويمكن لسيارة EX60 إضافة 340 كم/ساعة إلى مداها في غضون 10 دقائق فقط، وتحصل على ضمان لمدة 10 سنوات على البطارية.

مواصفات فولفو EX60 الكهربائية الجديدة

زودت سيارة فولفو EX60 الكهربائية الجديدة ، بـ مصابيح إضاءة نهارية مميزة والتي تشبه مطرقة ثور، وبها مصابيح LED مجزأة، وبها زوج من مستشعرات أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) مثبتة أسفل كل مرآة جانبية.

تاريخ شركة فولفو في صناعة السيارات

تأسست شركة فولفو السويدية لصناعة السيارات عام 1927، واشتهرت بريادتها في مجال السلامة، وأطلقت أول سيارة بحزام أمان ثلاثي النقاط عام 1959، وتطورت لتقدم ابتكارات منها، محركها الخماسي الأسطوانات ونظام الحماية الجانبي، لتصبح علامة عالمية محترمة مملوكة لشركة جيلي الصينية منذ 2010، مع تركيز على الرفاهية والكهرباء والتقنيات المتقدمة.

وجدير بالذكر ان شركة فولفو تجمع بين تراثها السويدي الأصيل والتكنولوجيا الحديثة، وذلك لتصنع سيارات تجمع بين الأمان والرفاهية والتصميم.