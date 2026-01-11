قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بتقنيات متقدمة.. مواصفات تويوتا كراون 2026 الجديدة

تويوتا كراون موديل 2026
تويوتا كراون موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع كروان الهجين بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة.

تويوتا كراون موديل 2026

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كراون موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وتنتج قوة 237 حصان، وبها عزم دوران 221 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كراون موديل 2026

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 محرك اخر 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين، وبها قوة 345 حصان، وبها عزمن دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، وبها مقاعد جلدية مبردة ومدفأة، ونظام صوت JBL، وتصميم خارجي راقٍ، ووسائد هوائية متعددة وأنظمة سلامة شاملة، وبها شاشات رقمية مزدوجة مقاس 12.3 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها مساعد صوتي "Hey Toyota"، وبها تحكم مناخ ثنائي المنطقة، وبها شاحن لاسلكي .

تويوتا كراون موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، عجلة قيادة قابلة للتعديل كهربائياً، ونظام توجيه خلفي ديناميكي، وصندوق خلفي كهربائي، وبها مثبت سرعة تكيفي، ومساعد تغيير المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وبها كاميرات 360 درجة، ووسائد هوائية متعددة، وأنظمة مساعدة على الركن والمساعدة في صعود المرتفعات، وعجلات ألمنيوم مقاس 21 بوصة.

وجدير بالذكر ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تقدم تجربة قيادة فاخرة ومستدامة، وتجمع بين التكنولوجيا العالية والراحة الفائقة والأداء القوي، وتركز كروان على الجودة العالية والاعتمادية التي تشتهر بها تويوتا، وتستهدف الباحثين عن سيارة مميزة تجمع بين الأناقة والأداء. 

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

جانب من المؤتمر

نجحنا في إنتاج العديد من مكونات الإنتاج المحلي.. مدبولي يعلن افتتاح 9 مصانع

إلهام أبو الفتح

صدى البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح بعنوان «متحف برلمان الشعب»

أرشيفية

أسعار صرف العملات اليوم الأحد 11 يناير في البنوك

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد