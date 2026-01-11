بتقنيات متقدمة.. مواصفات تويوتا كراون 2026 الجديدة

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا كراون موديل 2026، وتنتمي كروان لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وتجمع كروان الهجين بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة.

محرك تويوتا كراون موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا كراون موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وتنتج قوة 237 حصان، وبها عزم دوران 221 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة تويوتا كراون موديل 2026 محرك اخر 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، بجانب محركين كهربائيين، وبها قوة 345 حصان، وبها عزمن دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات تويوتا كراون موديل 2026

زودت سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، وبها مقاعد جلدية مبردة ومدفأة، ونظام صوت JBL، وتصميم خارجي راقٍ، ووسائد هوائية متعددة وأنظمة سلامة شاملة، وبها شاشات رقمية مزدوجة مقاس 12.3 بوصة للعدادات ونظام المعلومات والترفيه، وبها Apple CarPlay ، وبها Android Auto، وبها مساعد صوتي "Hey Toyota"، وبها تحكم مناخ ثنائي المنطقة، وبها شاحن لاسلكي .

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 بها، عجلة قيادة قابلة للتعديل كهربائياً، ونظام توجيه خلفي ديناميكي، وصندوق خلفي كهربائي، وبها مثبت سرعة تكيفي، ومساعد تغيير المسار، ومراقبة النقاط العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وبها كاميرات 360 درجة، ووسائد هوائية متعددة، وأنظمة مساعدة على الركن والمساعدة في صعود المرتفعات، وعجلات ألمنيوم مقاس 21 بوصة.

وجدير بالذكر ان سيارة تويوتا كراون موديل 2026 تقدم تجربة قيادة فاخرة ومستدامة، وتجمع بين التكنولوجيا العالية والراحة الفائقة والأداء القوي، وتركز كروان على الجودة العالية والاعتمادية التي تشتهر بها تويوتا، وتستهدف الباحثين عن سيارة مميزة تجمع بين الأناقة والأداء.