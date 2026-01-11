شاهد| نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي Z لفئة السيارات الكوبية الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

تظهر سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت باللون الأخضر وتحديدًا درجة جديدة تحمل اسم Unryu Green، وهي مستوحاة من اللون الكلاسيكي الذي ارتبط بأجيال Z الأولى، وبها واجهة أمامية حصلت على لمسات مدروسة، وبها صداد جديد إلى جانب شعار Z مبسط حل محل شعار نيسان الكامل .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت بها، صداد أمامي جديد ليس مجرد لمسة شكلية بل يساهم في تقليل الرفع الأمامي وتحسين الانسيابية، وبها عجلات مقاس 19 بوصه التي تعيد إلى الأذهان تصاميم Z الكلاسيكية .

وتم تحديث ممتصات الصدمات بـ سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت بمكابس أكبر وذلك يسمح لها بالتعامل مع ضغط أعلى والاستجابة بشكل أسرع على الطرق غير المثالية، وبها نظام المكابح الذي حصل على تعزيزات إضافية .

ومن الداخل تظهر سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت بلون بني فاتح يضيف لمسة دفء ونكهة كلاسيكية خفيفة، وبها مرآة داخلية ذات تعتيم تلقائي دخلت على الخط .

محرك نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

تستمد سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ نيسان يبدأ بجذور تعود لعام 1911 مع شركة كوايشينشا التي أنتجت أول سيارة يابانية (DAT) عام 1914 لتندمج لاحقاً وتصبح جزء من نيسان، التي تأسست رسمياً في 1933، ونمت لتصبح عملاق عالمياً .

واستخدمت اسم داتسون في الأسواق الخارجية قبل التحول لـ "نيسان" تدريجياً في الثمانينيات، مع تركيز على الابتكار والسيارات الموفرة للوقود، لتصبح من أبرز صانعي السيارات اليابانيين والعالميين .