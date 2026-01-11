قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت
نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي Z لفئة السيارات الكوبية الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت


مواصفات نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

تظهر سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت باللون الأخضر وتحديدًا درجة جديدة تحمل اسم Unryu Green، وهي مستوحاة من اللون الكلاسيكي الذي ارتبط بأجيال Z الأولى، وبها واجهة أمامية حصلت على لمسات مدروسة، وبها صداد جديد إلى جانب شعار Z مبسط حل محل شعار نيسان الكامل .

بالاضافة إلي ان سيارة  نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت بها، صداد أمامي جديد ليس مجرد لمسة شكلية بل يساهم في تقليل الرفع الأمامي وتحسين الانسيابية، وبها عجلات مقاس 19 بوصه التي تعيد إلى الأذهان تصاميم Z الكلاسيكية .

نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

وتم تحديث ممتصات الصدمات بـ سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت بمكابس أكبر وذلك يسمح لها بالتعامل مع ضغط أعلى والاستجابة بشكل أسرع على الطرق غير المثالية، وبها نظام المكابح الذي حصل على تعزيزات إضافية .

ومن الداخل تظهر سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت بلون بني فاتح يضيف لمسة دفء ونكهة كلاسيكية خفيفة، وبها مرآة داخلية ذات تعتيم تلقائي دخلت على الخط .

محرك نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

تستمد سيارة نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 520 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال.

نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تاريخ نيسان يبدأ بجذور تعود لعام 1911 مع شركة كوايشينشا التي أنتجت أول سيارة يابانية (DAT) عام 1914 لتندمج لاحقاً وتصبح جزء من نيسان، التي تأسست رسمياً في 1933، ونمت لتصبح عملاق عالمياً .

نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت

واستخدمت اسم داتسون في الأسواق الخارجية قبل التحول لـ "نيسان" تدريجياً في الثمانينيات، مع تركيز على الابتكار والسيارات الموفرة للوقود، لتصبح من أبرز صانعي السيارات اليابانيين والعالميين .

نيسان Z موديل 2027 Z موديل 2027 الفيس ليفت السيارات الكوبية الرياضية نيسان Z موديل 2027 الفيس ليفت مواصفات نيسان Z موديل 2027 Unryu Green محرك نيسان Z موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد