إصابة 3 أشخاص في انفجار طرد بريدي داخل مجمع سكني بإسطنبول

أفادت قناة "إن تي في" التركية، اليوم الأحد، بأن انفجارا وقع في مجمع سكني فاخر بمنطقة زيتين بورنو، غرب إسطنبول، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، عندما فتحوا طردا بريديا سلمه عامل التوصيل.

وذكرت القناة أنه "بعد تلقي بلاغ عن الانفجار، وصلت قوات الشرطة إلى المجمع السكني، وقد انفجر صندوق طلبية تركه ساعٍ عند مكتب الاستقبال؛ عندما فتحه المستلم (د.خ)، مما تسبب في إصابته بجروح في العينين واليدين، كما أصيب حارسان بجروح طفيفة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى".

وأضافت القناة أن السلطات قامت بتطويق المجمع السكني أثناء قيام المحققين بفحص موقع الانفجار، ولم تتوفر حتى الآن معلومات محددة حول أسباب الانفجار أو طبيعة المادة المتفجرة، والغريب أنه لم يذكر شيء عن وجود كاميرات مراقبة في ذلك المجمع الفاخر المُطل على بحر مرمرة.