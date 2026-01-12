ترامب: سنعمل على تشغيل الإنترنت للإيرانيين وأبحث الأمر مع إيلون ماسك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن إدارته تدرس "خيارات قوية للغاية" للتعامل مع إيران في ظل الاحتجاجات الشعبية، مشيرا إلى إمكانية التدخل العسكري إذا لزم الأمر.

وقال ترامب في تصريحات مثيرة للجدل: "الإيرانيون بحاجة لمن يساعدهم ويحتاجون إلى الحرية، فإيران لم تسمح لشعبها بالحرية منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه سيبحث مع الملياردير إيلون ماسك إمكانية إعادة تشغيل الإنترنت للإيرانيين لمساعدتهم على التواصل والحصول على المعلومات بحرية.

وكشف مسؤولون أمريكيون أن الجيش يراجع جميع السيناريوهات الممكنة، بما في ذلك ضربات محدودة لمواقع عسكرية وغير عسكرية داخل إيران، في حين حذر السيناتور الجمهوري راند بول والسيناتور الديمقراطي مارك وارنر من مخاطر أي تدخل محتمل على الأرض.