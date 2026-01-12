شاحنة تقتحم مظاهرة ضد إيران في لوس أنجلوس وتخلف إصابات

شهدت مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، حادثة دهس تعرض لها متظاهرون شاركوا في تجمع احتجاجي ضد إيران، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين، بحسب ما أفادت شبكة “KNBC” الأميركية.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظة اقتحام شاحنة لمكان التظاهرة، التي نظمت ضد النظام الإيراني، وسط حالة من الفوضى والهلع بين المشاركين.

وشارك العشرات في التجمع، رافعين أعلام إيران قبل الثورة، التي تحمل شعار “الأسد والشمس”، تعبيرا عن رفضهم لسياسات النظام الإيراني وتضامنا مع الاحتجاجات الجارية داخل البلاد.

وأفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة جراء حادثة الدهس، فيما سارعت السلطات الأمريكية إلى تطويق المكان والسيطرة على الوضع فورا.

وباشرت شرطة لوس أنجلوس تحقيقا عاجلا للوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كان الاصطدام متعمدا أم عرضيا، دون صدور بيان رسمي نهائي حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات في إيران، التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي إثر إضراب نفذه تجار في بازار طهران احتجاجاً على تدهور سعر صرف العملة وتراجع القدرة الشرائية، قبل أن تتطور إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للنظام القائم منذ عام 1979.