أخبار البلد

طقس الغد: أمطار رعدية وحبات برد تضرب السواحل.. وتحذيرات من الشبورة والرياح

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانآ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وتكون خفيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء قد تمتد خفيفة مساء إلى القاهرة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3.5 متر إلى 5.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 19 11
العاصمة الإدارية 20 09
6 أكتوبر 20 09
بنهــــا 18 10 
دمنهور 18 10
وادي النطرون 19 11
كفر الشيخ 18 10
بلطيم 18 10
المنصورة 19 11 
الزقازيق 19 11 
شبين الكوم 18 10
طنطا 18 10
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 20 09
رفح 20 09
رأس سدر 21 10
نخل 18 01
كاترين 15 00
الطور 21 09
طابا 20 08
شرم الشيخ 24 16
الغردقة 23 13
الإسكندرية 17 10
العلمين 18 11
مطروح 16 10
السلوم 15 10
سيوة 17 06
رأس غارب 22 11
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 17
حلايب 25 19
أبو رماد 26 16
مرسى حميرة 26 17
أبــــــرق 27 15 
جبل علبة 27 15
رأس حدربة 26 16
الفيوم 19 08
بني سويف 20 08
المنيا 20 06
أسيوط 19 06
سوهاج 21 08
قنا 22 09 
الأقصر 22 08
أسوان 25 10
الوادي الجديد 22 06
أبوسمبل 25 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 30 21
المدينة المنورة 27 17 
الرياض 23 13
المنامة 22 15
أبوظبي 26 16
الدوحة 24 16
الكويت 21 13
دمشق 15 06
بيروت 18 11
عمان 13 06
القدس 14 07
غزة 20 13
بغداد 20 08
مسقط 25 21
صنعاء 21 05
الخرطوم 33 21
طرابلس 16 11
تونس 16 08
الجزائر 14 08
الرباط 17 06
نواكشوط 28 16

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 08 01
إسطنبول 12 03
إسلام آباد 14 05
نيودلهي 17 06
جاكرتا 29 23
بكين 07 05-
كوالالمبور 33 22
طوكيو 15 01 
أثينا 14 04 
روما 12 02
باريس 05 02
مدريد 10 03
برلين 01- 05-
لندن 12 09
مونتريال 01- 04-
موسكو 05- 11- 
نيويورك 07 02
واشنطن 11 03
أديس أبابا 24 09
 

هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية طقس طقس شديد البرودة شبورة مائية

