قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

واقرأ أيضًا:

غلق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بسبب الشبورة

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الادارية 20 08

6 اكتوبر 19 08

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 09

بلطيم 19 11

الشبورة المائية

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 09

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 19 13

نخل 19 06

كاترين 16 04

الطور 23 12

طابا 21 09

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 20 09

السلوم 18 07

سيوة 18 05

رأس غارب 23 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 26 17

حلايب 25 19

أبو رماد 26 16

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 27 15

رأس حدربة 26 16

الفيوم 22 08

بني سويف 22 06

المنيا 21 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 05

أبو سمبل 25 11

نصائح ذهبية لقيادة السيارة بأمان في الشبورة

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 29 20

المدينة 27 15

الرياض 20 10

المنامة 22 15

أبوظبي 26 16

الدوحة 24 16

الكويت 19 08

دمشق 15 06

بيروت 21 15

عمان 13 06

القدس 14 07

غزة 20 13

بغداد 20 08

مسقط 25 21

صنعاء 21 05

الخرطوم 33 21

طرابلس 16 11

تونس 16 08

الجزائر 14 08

الرباط 17 06

نواكشوط 28 16

محافظة الإسكندرية: غلق الطريق الصحراوي من البوابات لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 12 03

إسلام آباد 14 05

نيودلهى 17 06

جاكرتا 29 23

بكين 01 10-

كوالالمبور 33 22

طوكيو 15 01

أثينا 14 04

روما 12 02

باريس 05 02

مدريد 10 03

برلين 03- 06-

لندن 09 05

مونتريال 01- 04-

موسكو 07- 17-

نيويورك 07 02

واشنطن 11 03

أديس أبابا 24 09

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط درجات الحرارة درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة غدا درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

غلاف مجلة "الحكمة الإسلامية"

الأزهر يطرح العدد الثاني من مجلة "الحكمة الإسلامية" في معرض الكتاب بـ 9 أبحاث محكَّمة

قيام الليل

هل الأفضل في قيام الليل طول القراءة أم كثرة عدد الركعات؟ الإفتاء توضح

مركز الأزهر

الأزهر للفتوى: استغلال الأزمات ورفع الأسعار جشع محرم واعتداء على مقاصد الشريعة

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد