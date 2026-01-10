حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة صباحية وبرد شديد ليلا

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

بالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

حالة البحر المتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 10

العاصمة الادارية 20 08

6 اكتوبر 19 08

بنهــــا 19 10

دمنهور 19 10

وادى النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 09

بلطيم 19 11

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 09

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 12

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 19 13

نخل 19 06

كاترين 16 04

الطور 23 12

طابا 21 09

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الإسكندرية 20 10

العلمين 20 10

مطروح 20 09

السلوم 18 07

سيوة 18 05

رأس غارب 23 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 24 13

شلاتين 26 17

حلايب 25 19

أبو رماد 26 16

مرسى حميرة 26 17

أبــــــرق 27 15

جبل علبة 27 15

رأس حدربة 26 16

الفيوم 22 08

بني سويف 22 06

المنيا 21 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 24 10

الأقصر 24 09

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 05

أبو سمبل 25 11

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 29 20

المدينة 27 15

الرياض 20 10

المنامة 22 15

أبوظبي 26 16

الدوحة 24 16

الكويت 19 08

دمشق 15 06

بيروت 21 15

عمان 13 06

القدس 14 07

غزة 20 13

بغداد 20 08

مسقط 25 21

صنعاء 21 05

الخرطوم 33 21

طرابلس 16 11

تونس 16 08

الجزائر 14 08

الرباط 17 06

نواكشوط 28 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 08 01

إسطنبول 12 03

إسلام آباد 14 05

نيودلهى 17 06

جاكرتا 29 23

بكين 01 10-

كوالالمبور 33 22

طوكيو 15 01

أثينا 14 04

روما 12 02

باريس 05 02

مدريد 10 03

برلين 03- 06-

لندن 09 05

مونتريال 01- 04-

موسكو 07- 17-

نيويورك 07 02

واشنطن 11 03

أديس أبابا 24 09