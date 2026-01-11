قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشديدات أمنية في محاكمة المتهمين بقضية الدارك ويب بشبرا الخيمة ..صور
هل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد معا؟ اعرف تفاصيل المعجزة الإلهية كاملة
قرار مفاجئ من ترامب يهز ملف نفط فنزويلا.. تفاصيل
مدبولي يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويشهد توقيع اتفاقيات طاقة بـ1.8 مليار دولار
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب.. رددها من الآن واغتنم الفرصة
ريهام سعيد تُشيد بدعم الرئيس السيسي للمدرب الوطني ومنتخب مصر.. ماذا قالت؟
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات الأحد 11 يناير 2026
منخفض جوي يضرب مصر وانخفاض درجات الحرارة وأمطار | حالة الطقس اليوم
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة السودان والتنسيق المشترك حول أمن النيل وملفات القرن الأفريقي
استمارة الثانوية العامة 2026.. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات في مجال الطاقة بـ 1.8 مليار دولار
وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

برودة قارسة ليلا.. تحذير من حالة الطقس المتوقعة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس المتوقعة
حالة الطقس المتوقعة
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد طقسًا مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، يقابله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، يصل إلى حد البرودة الشديدة في بعض المناطق.

طقس اليوم الأحد 11 يناير 2026

يسود الطقس المائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل واضح على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

شبورة مائية كثيفة صباحا وأمطار متوقعة

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلي «شمال البلاد، القاهرة الكبري، شمال الصعيد، وسط سيناء»، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا، مما يؤثر على مستوي الرؤية الأفقية.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا على «السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري»، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

تحذير للملاحة البحرية

حذرت الهيئة من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة                 العظمى          الصغرى

ـ القاهرة                    20                10

ـ العاصمة الادارية      20                08

ـ 6 اكتوبر                   19                08

ـ بنهــــا                       19                10

ـ دمنهور                    19                10

ـ وادى النطرون          19                10

ـ كفر الشيخ               19                09

ـ بلطيم                    19                11

ـ المنصورة               18                11

ـ الزقازيق                 19               11

ـ شبين الكوم            19                10

ـ طنطا                    19                09

ـ دمياط                   20                13

ـ بورسعيد               21                14

ـ الإسماعيلية           21                12

ـ السويس               21                12

ـ العريش                21                10

ـ رفح                      20                09

ـ رأس سدر             19                13

ـ نخل                     19                06

ـ كاترين                 16                04

ـ الطور                 23                 12

ـ طابا                   21                 09

ـ شرم الشيخ         24                 16

ـ الغردقة              23                 13

ـ الاسكندرية         20                 10

ـ العلمين             20                 10

ـ مطروح             20                 09

ـ السلوم             18                 07

ـ سيوة               18                 05

ـ رأس غارب       23                  14 

ـ سفاجا             23                  14

ـ مرسى علم      24                  13

ـ شلاتين            26                 17

ـ حلايب             25                 19

ـ أبو رماد           26                16

ـ مرسى حميرة   26                17

ـ أبــــــرق            27                15

ـ جبل علبة         27                15

ـ رأس حدربة      26                16

ـ الفيوم            22                08

ـ بني سويف     22               06

ـ المنيا              21               06

ـ أسيوط            22              07

ـ سوهاج           23               09

ـ قنا                 24               10

ـ الأقصر           24              09

ـ أسوان            25              11

ـ الوادى الجديد  24            05

ـ أبوسمبل        25              11

برودة قارسة ليلا حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يترأس لجنة اختيار قيادات جديدة بمديرية الزراعة

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: استرداد 1669 فدان أملاك دولة وإزالة 98 تعديا بـ6 مراكز

حملات تموينية متنوعة

تحرير 140 مخالفة وضبط 1.5 طن دقيق مدعم فى المنيا

بالصور

ماذا يفعل الكاكاو بجسمك؟

ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟
ماذا يفعل الكاكو بجسمك؟

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا
‏وفاة أكبر معمّر في السعودية عن عمر يناهز 142 عامًا

الأدرينالين العالي مش هزار .. تحذير مهم من جمال شعبان

الادرينالين
الادرينالين
الادرينالين

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

فيديو

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد