برودة قارسة ليلا.. تحذير من حالة الطقس المتوقعة وأمطار في هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، حيث تشهد أغلب أنحاء البلاد طقسًا مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، يقابله انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، يصل إلى حد البرودة الشديدة في بعض المناطق.

طقس اليوم الأحد 11 يناير 2026

يسود الطقس المائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا بشكل واضح على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء وأجزاء من الصحراء الغربية، ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية.

شبورة مائية كثيفة صباحا وأمطار متوقعة

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحية على عدد من الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلي «شمال البلاد، القاهرة الكبري، شمال الصعيد، وسط سيناء»، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا، مما يؤثر على مستوي الرؤية الأفقية.

وتتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح

من المتوقع أن تنشط الرياح أحيانا على «السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري»، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

تحذير للملاحة البحرية

حذرت الهيئة من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على جميع سواحل البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

ـ القاهرة 20 10

ـ العاصمة الادارية 20 08

ـ 6 اكتوبر 19 08

ـ بنهــــا 19 10

ـ دمنهور 19 10

ـ وادى النطرون 19 10

ـ كفر الشيخ 19 09

ـ بلطيم 19 11

ـ المنصورة 18 11

ـ الزقازيق 19 11

ـ شبين الكوم 19 10

ـ طنطا 19 09

ـ دمياط 20 13

ـ بورسعيد 21 14

ـ الإسماعيلية 21 12

ـ السويس 21 12

ـ العريش 21 10

ـ رفح 20 09

ـ رأس سدر 19 13

ـ نخل 19 06

ـ كاترين 16 04

ـ الطور 23 12

ـ طابا 21 09

ـ شرم الشيخ 24 16

ـ الغردقة 23 13

ـ الاسكندرية 20 10

ـ العلمين 20 10

ـ مطروح 20 09

ـ السلوم 18 07

ـ سيوة 18 05

ـ رأس غارب 23 14

ـ سفاجا 23 14

ـ مرسى علم 24 13

ـ شلاتين 26 17

ـ حلايب 25 19

ـ أبو رماد 26 16

ـ مرسى حميرة 26 17

ـ أبــــــرق 27 15

ـ جبل علبة 27 15

ـ رأس حدربة 26 16

ـ الفيوم 22 08

ـ بني سويف 22 06

ـ المنيا 21 06

ـ أسيوط 22 07

ـ سوهاج 23 09

ـ قنا 24 10

ـ الأقصر 24 09

ـ أسوان 25 11

ـ الوادى الجديد 24 05

ـ أبوسمبل 25 11