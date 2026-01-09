قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

صورة ارشيفية
إسراء صبري

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا، مع نشاط للرياح، وتحذر الهيئة من تكون الشبورة المائية، وانخفاض حاد في درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس 

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.

درجات الحرارة اليوم  

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 18

اسوان 31

الإسكندرية 18

مطروح 17

شرم الشيخ  24

وفي بعض الدول العربية

الرياض 21

القدس 21

أبوظبي 22

تونس 15

الخرطوم 34

وفي بعض الدول العالمية

 أنقرة 11

باريس 11

واشنطن 12

موسكو  7

الأرصاد الجوية طقس درجات الحرارة الطقس

