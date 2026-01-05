قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين..عيار 21 يقترب من 470 ريال
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا.. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء نهارًا، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

خريطة الأمطار غدا

قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 21 11

دمنهور 21 10

وادي النطرون 20 11

كفر الشيخ 19 10

بلطيم 18 10

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 11

شبين الكوم 20 10

طنطا 19 10

دمياط 18 11

بورسعيد 18 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 12

العريش 21 09

رفح 20 10

رأس سدر 23 08

نخل 20 06

كاترين 18 04

الطور 24 11

طابا 23 08

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 24 14

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 22 10

السلوم 23 09

سيوة 20 06

رأس غارب 24 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 17

حلايب 25 18

أبو رماد 26 14

مرسى حميرة 25 15

أبــــــرق 27 14

جبل علبة 26 14

رأس حدربة 25 16

الفيوم 20 06

بني سويف 20 06

المنيا 21 05

أسيوط 21 05

سوهاج 23 07

قنا 25 09

الأقصر 26 08

أسوان 28 11

الوادي الجديد 24 04

أبوسمبل 25 13

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 32 21

المدينة المنورة 28 14

الرياض 21 08

المنامة 20 15

أبوظبي 26 17

الدوحة 23 15

الكويت 19 06

دمشق 14 01

بيروت 20 15

عمان 15 04

القدس 16 05

غزة 20 13

بغداد 21 09

مسقط 25 20

صنعاء 21 04

الخرطوم 32 20

طرابلس 24 16

تونس 18 09

الجزائر 17 12

الرباط 14 05

نواكشوط 27 16

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 11 03-

إسطنبول 17 11

إسلام آباد 16 05

نيودلهي 18 08

جاكرتا 31 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 34 24

طوكيو 11 02

أثينا 19 14

روما 11 05

باريس 03 01-

مدريد 06 04-

برلين 02- 05-

لندن 03 04-

مونتريال 11- 14-

موسكو 06- 08-

نيويورك 04 02

واشنطن 06 02

أديس أبابا 22 07

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا درجات الحرارة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

