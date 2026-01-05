قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تهاجم أمريكا بهدوء بسبب اختطاف مادورو .. نريد توضيحا
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 5 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين

الذهب والدولار
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5044 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5885 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6726 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47080 جنيها.

الدولار
كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأثنين 5 يناير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

العملات

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.65 جنيه

سعر البيع: 47.55 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 55.85 جنيه

سعر البيع: 55.73 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.71 جنيه

سعر البيع: 12.68 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.98 جنيه

سعر البيع: 12.95 جنيه


وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين، مؤكدًا أن البلاد ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.


وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن البلاد تشهد  انخفاض في درجات الحرارة، وأن الليلة الماضية كانت درجات الحرارة على المحافظات التي لها ظهير صحراوي تشهد انخفاضات كثيرة.

وحذر من الانخفاضات الكبيرة في درجات الحرارة بين فترة  الصباح والليل، لذلك على الجميع من الانخفاضات الكبيرة في فترة اليل والساعات الصباحية.

ولفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وأنه بنهاية الأسبوع سنسجل 23 درجة، وأن هذا يعتبر ارتفاع عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

يوم الجمعة

وأشار إلى أن البلاد تتعرض لمرتفع جوي في طبقات الجو، وأن يوم الجمعة سيحدث تغير في مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، وأن البلاد ستشهد انخفاضات في درجات الحرارة طوال اليوم.

