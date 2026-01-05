قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب فى مصر
سعر الذهب فى مصر
أمل مجدى

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب في مصر، في ظل التحركات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب المحلي، وتأثر الأسعار بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها تحركات سعر الدولار، ومعدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يجعل الذهب هو الملاذ الآمن للمستثمرين.

ارتفاع أسعار الذهب

وقد ارتفعت  أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-1-2026  بشكل طفيف حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم مسجلًا زيادة قدرها 20 جنيهًا للجرام، وفق متوسط أسعار الذهب المتداولة بمحلات الصاغة دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

عيار 24: 6720 جنيهًا للبيع، و6685 جنيهًا للشراء.
عيار 18: 5040 جنيهًا للبيع، و5015 جنيهًا للشراء.
الجنيه الذهب: 47040 جنيهًا للبيع، و46800 جنيه للشراء.
الأونصة: 209015 جنيهًا للبيع، و207950 جنيهًا للشراء.
الأونصة عالميًا: 4330.50 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً،  6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء، ليواصل تداوله عند مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر جرام الذهب عيار 21

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بنحو 20 جنيهًا عن سعره أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيه للشراء.

سعر الأونصة

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها في السوق المحلية نحو 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا مستوى 4330.50 دولار.
 

الذهب سعر الذهب فى مصر أسعار الذهب ارتفاع سعر الذهب سعر عيار 21 فى مصر سعر عيار 18 فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الزمالك

4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية

ترشيحاتنا

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 بأسيوط.. تعرف على الشروط

سل

جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة

محافظ أسيوط يدعم مواطنًا ويؤمّن له العلاج والعمل

محافظ أسيوط: الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد