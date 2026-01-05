قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجن لا يعلم الغيب وما تفعله ليلى عبد اللطيف حرام.. أحمد كريمة يوضح
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل موقعة دور الـ 16بأمم أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وبنين قبل صدام دور الـ16
هل الإفرازات المهبلية تنقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح
هل عضة الكلب مميتة ؟.. خطة الدولة لمواجهة كلاب الشارع.. فيديو
فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
تفاصيل 35 وظيفة شاغرة بديوان التنمية المحلية.. طريقة التقديم والشروط
الفراعنة على موعد مع بنين.. خطوة جديدة نحو طريق اللقب الأفريقي
ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد
قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وبنين.. اضبط التردد
توك شو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 5 يناير 2026، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18إلى  5044 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5885 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6726 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47080 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6720 جنيهًا للبيع و6685 جنيهًا للشراء، ليواصل تداوله عند مستويات مرتفعة داخل السوق المحلية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6160 جنيهًا للبيع و6130 جنيهًا للشراء، محافظًا على مستواه مقارنة بالتعاملات السابقة.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل 5880 جنيهًا للبيع و5850 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بنحو 20 جنيهًا عن سعره أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5040 جنيهًا للبيع و5015 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 14 حوالي 3920 جنيهًا للبيع و3900 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 3360 جنيهًا للبيع و3345 جنيهًا للشراء، في حين سجل سعر الجنيه الذهب 47040 جنيهًا للبيع و46800 جنيه للشراء.

وعلى صعيد الأونصة، بلغ سعرها في السوق المحلية 209015 جنيهًا للبيع و207950 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا مستوى 4330.50 دولار.

سعر الذهب الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب

