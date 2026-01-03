قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبقوا في منازلكم .. محافظ حضرموت يوجه طلبا عاجلا للمواطنين
في ظروف غامضة ..مقتـ.ل عالم ذرة لبناني بـ فرنسا
ما فضائل قيام الليل في رجب؟.. 9 جوائز ربانية تجعلك لا تفوته ما تبقى
أحمد حسن يحذر لاعبي منتخب مصر من مواجهة بنين في كأس أمم أفريقيا
10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل
حمزة الجمل: نتائج المجموعات لا تصنع بطلاً يحصد كأس الأمم الإفريقية
بحار مستدامة.. البيئة تطلق أولى حملات تنظيف جزر الإسكندرية
مشروبات شائعة ترفع خطر الفشل الكلوي… دراسة علمية تطلق تحذيرًا صريحًا
سعر الذهب اليوم 3-1-2026
احترس من هذه الأكلات .. كيف تتجنب تخزين الدهون؟
قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة غربي مدينة رفح وشرق خان يونس
رامي صبري يروج لحفله في حديقة الفسطاط.. طاقة وفرحة ومزيكا
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

محمد يحيي

استقر سعر الذهب في أول تعاملات له صباح اليوم السبت الموافق 3-1-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

الذهب ثابت اليوم

أظهر سعر الذهب ثباتًا من دون تغيير بعد سلسلة من التذبذب على مدار الأسبوع الماضي  بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة 2026.

صعود المعدن الأصفر

وارتفع سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مساء أمس الجمعة، بقيمة 65 جنيها مقارنة بما كان عليه أمس الأول، الخميس.

اسعار الذهب اليوم الاثنين

تذبذب الذهب

وخلال اليومين الماضيين هوى سعر الذهب في مصر مقدار 200 جنيه على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وعلى مدار الأسابيع الماضية فقد الذهب ما يقارب من 850 جنيها في الجرام الواحد وسط حالة من الترقب التي شهدتها الأسواق المحلية والعالمية

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5875 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6714 جنيها للبيع و 6742 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5875 جنيها للبيع و 5900 جنيه للشراء.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر عيار 18اليوم

ووصل سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة الذهبية نحو 5035 جنيها للبيع و 5057 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3916 جنيها للبيع و 3933 جنيها للشراء.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 47 ألف جنيه للبيع و 47.2 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو3470 دولارا للبيع و 4371 دولارا للشراء.

توقيت شراء الذهب

ويرى خبراء أن الانخفاضات الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة لمن يخطط للادخار طويل الأجل، مع التأكيد على ضرورة متابعة تحركات الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل احتمالات استمرار التذبذب مع بداية عام 2026.

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن تظل أسعار الذهب في حالة تذبذب خلال الأسابيع الأولى من العام الجديد، متأثرة بقرارات البنوك المركزية العالمية، وحركة الدولار، ومستويات التضخم، وهو ما يجعل المتابعة اليومية للأسعار أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

