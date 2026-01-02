قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في الأردن

محمد صبيح

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 2 يناير 2026، مستويات محددة وفق متوسط الأسعار تبعًا لأسعار الصرف بالدينار الأردني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 87.500 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 700.200 دينار، دون احتساب أي مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأردن

عيار 24 سجل 100.000 دينار.

عيار 22 بلغ 91.700 دينار.

عيار 21 وصل إلى 87.500 دينار.

عيار 18 سجل 75.000 دينار.

عيار 14 بلغ 58.300 دينار.

عيار 12 سجل 50.000 دينار.

الأونصة سجلت 3111.200 دينار.

الجنيه الذهب بلغ 700.200 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث النقاء، نحو 100.000 دينار، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 91.700 دينار.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق الأردنية، عيار 21، فقد سجل 87.500 دينار، في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 75.000 دينار.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 58.300 دينار، وسجل عيار 12 حوالي 50.000 دينار، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم في الأردن بالدينار الأردني دون مصنعية.

