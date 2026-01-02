أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في الأردن

سجلت أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 2 يناير 2026، مستويات محددة وفق متوسط الأسعار تبعًا لأسعار الصرف بالدينار الأردني، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 87.500 دينار، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 700.200 دينار، دون احتساب أي مصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الأردن

عيار 24 سجل 100.000 دينار.

عيار 22 بلغ 91.700 دينار.

عيار 21 وصل إلى 87.500 دينار.

عيار 18 سجل 75.000 دينار.

عيار 14 بلغ 58.300 دينار.

عيار 12 سجل 50.000 دينار.

الأونصة سجلت 3111.200 دينار.

الجنيه الذهب بلغ 700.200 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 4381.90 دولار.

