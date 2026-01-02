سعر الذهب اليوم الجمعة ثاني أيام السنة الجديدة

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل يومي، في ظل حرص شريحة واسعة من محبي المعدن الاصفر على مراقبة تحركات الاسعار، لتحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، بما يعكس استمرار الذهب كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وسعر الاونصة بالدولار، وجاءت متوسطات اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية على النحو التالي.

سعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6670 جنيه للبيع و6645 جنيه للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6115 جنيه للبيع و6090 جنيه للشراء، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5835 جنيه للبيع و5815 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الى 5000 جنيه للبيع و4985 جنيه للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3890 جنيه للبيع و3875 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3335 جنيه للبيع و3325 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46680 جنيه للبيع و46520 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر الاونصة محليا نحو 207415 جنيه للبيع و206705 جنيه للشراء، وسجلت الاونصة عالميا نحو 4315.09 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المصري حالة من الترقب والحذر في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين مستوى السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى استمرار حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

ورغم التقلبات السعرية، تشير المؤشرات الى ان الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل الى الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

وخلال الفترة الاخيرة، سجلت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، في ظل حالة من الحذر والترقب التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار خلال الفترة المقبلة.