بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر أقل أعيرة الذهب في بداية تداولات اليوم السبت الموافق 27-12-2025 دون تغيير.

سعر أقل عيار ذهب اليوم

سعر أدنى أعيرة الذهب هو لـ عيار 14 الأقل تداولا في محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

سجل آخر تحديث لـ سعر عيار 14  الأقل انتشارا نحو 4 آلاف جنيه للبيع و 4016 جنيها للشراء

ثبات الذهب 

ثبت سعر الأعيرة الذهبية في أول تعاملات أسبوعية محددة اليوم السبت الموافق 27-12-2025 دون تغيير.

استقرار المعدن الأصفر

بحسب تداولات اليوم ، سجلت أسعار المعدن الأصفر استقرارا؛ بعد زيادة غير مسبوقة على مدار اليومين الماضيين.

سعر الذهب

الذهب يصعد

خلال اليومين الماضيين، سجل سعر جرام المعدن النفيس نموا بقيمة 250 جنيها في المتوسط معوضًا بذلك خسائره المحققة قبل شهر مضى.

زيادة جديدة

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 65 جنيها أمس في المتوسط مقارنة بما كان عليه الخميس الماضي.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وعلى مدار الأسبوع الجاري صعد سعر الذهب بقيمة تبلغ 250 جنيها معوضًا بذلك خسائره على مدار الأسابيع الماضية.

تذبذب أسبوعي

وخلال الأسابيع الأربع الماضية، فقد الذهب بقيمة تقدر نحو 600 جنيه في المتوسط على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 6 آلاف جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6857 جنيها للبيع و 6885 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6 آلاف جنيه للبيع و 6025 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو  5142 جنيها للبيع و 5164 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4 آلاف جنيه للبيع و 4016 جنيها للشراء.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48 ألف جنيه للبيع و 48.2 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل أوقية الذهب نحو 4519 دولارا للبيع و 4520 دولارا للشراء.

أوقية الذهب

سعر الذهب في السوق العالمية

تراجعت أسعار الذهب قليلًا خلال 2025، لتلتقط أنفاسها بعد أن تجاوزت حاجز 4,500 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بينما قلصت الفضة والبلاتين بعض مكاسبهما عقب موجة صعود قياسية.

وانخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4,479.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,525.18 دولار في وقت سابق.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في أمريكا لشهر فبراير بنسبة 0.1% عند 4,502.8 دولار.

الذهب يستقر قرب أعلى مستوى على الإطلاق بدعم من رهانات خفض الفائدة وإغلاق الحكومة الأمريكية

وقال المحلل الكبير في كيتكو ميتالز “جيم وايكوف”، إن سوق الذهب يشهد بعض عمليات جني الأرباح، وتماسكًا فنيًا؛ بعد المستويات القياسية، مضيفًا أن الذهب عادة ما يحقق أداءً جيدًا في بيئة أسعار فائدة منخفضة، ويزدهر في فترات عدم اليقين.

ويضيف إيكوف: "الهدف الصعودي التالي لسوق الذهب هو 4,600 دولار للأونصة وللفضة 75 دولارًا للأونصة بنهاية العام، والمؤشرات الفنية لا تزال إيجابية".

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه يريد من رئيس الفيدرالي القادم، أن يخفض أسعار الفائدة؛ إذا كانت الأسواق تؤدي بشكل جيد.

وخفض البنك المركزي في أمريكا، الفائدة، 3 مرات هذا العام، وفيما يتوقع المتعاملون خفضين إضافيين في 2026.

