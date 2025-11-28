جولد بيليون تكشف أسباب قفزة الذهب للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في طريقها إلى أن تسجل قفزة للشهر الرابع على التوالي، حيث يجد الذهب الدعم من تفاؤل المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يتجه الدولار إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مما يدعم الذهب.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند المستوى 4193 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4159 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4182 دولارا للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة

يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 2.9% حتى الآن، بينما تعد جلسة اليوم أيضاً هي آخر جليات تداول شهر نوفمبر، وقد سجل الذهب ارتفاعا هذا الشهر بنسبة 4.5% ليعد ارتفاعا للشهر الرابع على التوالي.

الارتفاعات الأخيرة التي سجلها الذهب خلال هذا الأسبوع ناتجة عن عودة التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائدا لحائزيه.

أظهرت البيانات أن الأسواق تتوقع احتمالية بنسبة 82.8% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 28.5% المسجلة الأسبوع الماضي.

ساعدت تصريحات ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، وكريستوفر والر محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، على زيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

هذا بالإضافة إلى كيفن هاسيت الذي برز كمرشح بارز لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد مرشح الرئيس دونالد ترامب، والذي صرح بأن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

من جهة أخرى انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية، حيث يتجه نحو أسوأ أسبوع له منذ أواخر يوليو.

ضعف الدولار الأمريكي يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر جاذبيةً للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

يذكر أن سعر الذهب انخفض لفترة وجيزة في الجلسة السابقة، لكنه استأنف ارتفاعه سريعًا مع تمسك المتداولين إلى حد كبير بمراهناتهم على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. كما عززت مؤشرات تباطؤ ارتفاع الأسهم من الطلب على الملاذ الآمن،

هذا وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، ليسجل ارتفاعا بمقدار 3.2 طن من الذهب، وهو ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار الطلب الاستثمارات على الذهب، وذلك على الرغم من تراجع قوة هذه التدفقات مقارنة مع شهر أكتوبر.

أسعار الذهب محلياً

ارتفع الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى التحركات الإيجابية التي يسجلها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل يدعم معه تسعير الذهب.

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 5575 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 5560 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 5570 جنيها للجرام.

الارتفاع الحالي في سعر الذهب المحلي جاء بسبب تسجيل أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة اليوم، هذا بالإضافة إلى التعافي التدريجي الأخير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والذي يدعم عملية تسعير الذهب المحلي.

الاستقرار الأخير في الأوضاع الاقتصادية والمالية ساعد على استقرار سعر الصرف في البنوك وتغيره بشكل تدريجي لا يؤثر بشكل حاد على مستويات الأسعار بشكل عام، وهو ما دفع الذهب إلى الاعتماد في تغيراته السعرية على سعر الذهب العالمي.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ أسبوعين، ليتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع الذهب خلال شهر نوفمبر للشهر الرابع على التوالي.

يستمر الذهب المحلي في الارتفاع مدعومة بارتفاع أسعار أونصة الذهب المحلي، بالإضافة إلى الدعم الذي يحصل عليه الذهب من تعافي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

استقرت أسعار الذهب فوق المستوى 4150 دولارا للأونصة ليسجل اليوم أعلى مستوى في أسبوعين عند 4193 دولارا للأونصة، بينما يظهر مؤشر الزخم اتجاه صاعد مما قد يساعد السعر على اختبار المستوى 4200 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 ليستقر فوق المستوى 5550 جنيها للجرام وكان قد سجل أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 5585 جنيها للجرام في طريقه إلى اختبار المستوى 5600 جنيه للجرام.