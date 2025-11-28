قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أول تعليق من الأردن على العدوان الإسرائيلي ضد بلدة بيت جن السورية

الأردن - علم
الأردن - علم

أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشدّ العبارات توغّل القوات الإسرائيلية وقصفها بلدة بيت جن في ريف دمشق واعتداءها السافر على أهلها.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

كما دعت وزارة الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية اللا شرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها.

كما شددت ضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

الأردن وزارة الخارجية الأردنية سوريا بلدة بيت جن قوات الاحتلال

