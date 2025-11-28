هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها

في خبر صادم أحزن العديد من متابعيها وزملاءها في مجال الإعلام، توفيت الإعلامية هبة الزياد ، حيث تم الإعلان عن وفاتها من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".

عرفت هبة الزياد بتقديم برنامج "البروفسيرة" عبر قناة الشمس، وقد اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت قد سجّلت عددًا كافيًا من الحلقات لبرنامجها.

نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".