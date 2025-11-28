قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات حريق ستوديو مصر.. ماكيت خشب بديكور مسلسل محمد إمام مصدر النيران
بعد بيت جن.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا
12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس
الصحة: جامعة حلوان تشهد حملة مكثفة للتبرع بالدم
الجامعة العربية: الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا انتهاك سافر للقانون الدولي
برئاسة أبو العينين .. انطلاق لجان الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها
هذه السيارة الكلاسيكية من BMW كوبيه استبدلت داخلها بمحرك تسلا
بسبب كيس شيبسي.. تفاصيل تعدى صاحب معرض سيارات علي فتاة معاقة بطوخ
مصدر يكشف سبب غياب أحمد ربيع عن مباريات الزمالك
قداسة البابا تواضروس يزور دير القديسة حنّة للراهبات بالنمسا | صور
الخطيب يصدر أمرا عاجلا فى الأهلي بشأن رمضان صبحي.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

هبوط مفاجئ.. قصة وفاة الإعلامية هبة الزياد وآخر رسالة لها

هبة الزياد
هبة الزياد
كريم ناصر

في خبر صادم أحزن العديد من متابعيها وزملاءها في مجال الإعلام، توفيت الإعلامية هبة الزياد ، حيث تم الإعلان عن وفاتها من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك".

عرفت هبة الزياد بتقديم برنامج "البروفسيرة" عبر قناة الشمس، وقد اعتذرت عن تسجيل حلقة الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت قد سجّلت عددًا كافيًا من الحلقات لبرنامجها. 

نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية. 

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

وفاة هبة الزياد الاعلامية هبة الزياد وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

حامد حمدان

توروب يرحب بتعاقد الأهلي مع حامد حمدان بشرط رحيل هذا اللاعب

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يهنئ الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى الاستقلال

السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط: جامعة الدول ستظل شريكا موثوقا للتعاون العربي الأوروبي

سوريا- علم

أول رد من سوريا على العدوان الإسرائيلي ضد بيت جن

بالصور

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

حملات بيئية مفاجئة لفحص عوادم 273 سيارة وضبط 13 مخالفة بالشرقية

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد