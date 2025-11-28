قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
أخبار البلد

طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا، السبت 29 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد. أما ليلًا، فيكون مائلًا للبرودة إلى معتدل الحرارة على معظم المناطق.

درجات الحرارة غدا السبت

وتسجّل درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، السبت، ما بين العظمى والصغرى، تكون على القاهرة والوجه البحري 25-16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23-16 درجة، فيما تتراوح على شمال الصعيد بين 25-16 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 30-26 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية خلال الطقس غدا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك من الثانية حتى التاسعة صباحًا، محذّرة من انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.

أمطار تضرب حلايب وشلاتين ورياح شديدة

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد جنوبًا إلى مناطق (حلايب – شلاتين) بشكل متقطع. وقد تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من (سيوة – السلوم – مطروح).

وتظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس غدا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنها تتابع لحظة بلحظة تحديثات نماذج الطقس، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية.

حالة الطقس الطقس غدا درجات الحرارة هيئة الأرصاد درجات الحرارة غدا

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

فليك

مدرب برشلونة بعد السقوط أمام تشيلسي: نشعر بالإحباط متفائلين بالمباراة القادمة

فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009

أهلي 2009 يخسر أمام روخ لفيف الأوكراني

الخطيب ورمضان صبحي

طول عمره كبير.. سهام صالح تعلق على تدخل الخطيب لحل أزمة رمضان صبحي

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

