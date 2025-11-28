طقس الغد.. أجواء خريفية وأمطار تضرب بعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا، السبت 29 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد. أما ليلًا، فيكون مائلًا للبرودة إلى معتدل الحرارة على معظم المناطق.

درجات الحرارة غدا السبت

وتسجّل درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، السبت، ما بين العظمى والصغرى، تكون على القاهرة والوجه البحري 25-16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23-16 درجة، فيما تتراوح على شمال الصعيد بين 25-16 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 30-26 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية خلال الطقس غدا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك من الثانية حتى التاسعة صباحًا، محذّرة من انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.

أمطار تضرب حلايب وشلاتين ورياح شديدة

وأشارت توقعات هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد جنوبًا إلى مناطق (حلايب – شلاتين) بشكل متقطع. وقد تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من (سيوة – السلوم – مطروح).

وتظهر بعض السحب المنخفضة، خلال الطقس غدا، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد، أنها تتابع لحظة بلحظة تحديثات نماذج الطقس، مع التأكيد على اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية.