العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى ملوي في المنيا

عثر أهالي مركز ملوي جنوب المنيا، اليوم، على جثة ربة منزل داخل منزلها بإحدى قرى المركز ، مصابة بأثار خنق، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة ربة منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب المحافظة ، وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائي حيث تبين أن الجثة لسيدة تدعي «د. ي. ع» 19 عامًا ربة منزل، وُجدت ملقاة على الأرض داخل منزلها وعليها آثار خنق.

تم تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة الجثمان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.