أهلي 2009 يخسر أمام روخ لفيف الأوكراني

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 أمام روخ لفيف الأوكراني بهدف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا، التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه بفرع مدينة نصر، خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

افتتح أوستروفسكي إليا التسجيل لروخ لفيف، وسجل عبد العزيز خالد هدف التعادل لأهلي 2009، قبل أن يسجل أوهريك تيمور هدف الفوز للفريق الأوكراني.

وتضم البطولة ٣ مجموعات من الفرق المشاركة على النحو التالي؛ المجموعة الأولى: الأهلي – باير ليفركوزن الألماني – أكاديمية برشلونة – إسكولا فيرشافيا البولندي – روخ لفيف الأوكراني – سيراميكا كليوباترا. المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي – بيرشوت البلجيكي – ميسزولي بودابست المجري – ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي – الترجي التونسي – أكاديمية رايت تو دريم العالمية. المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي – منتخب كازاخستان – دوناتيللو أوديني الإيطالي – منتخب إستونيا – نادي زد – كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.