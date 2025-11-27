قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السوق الحضري بالمنيا ينهي العشوائية ويحقق حلما للأهالى طال انتظاره

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع السوق الحضري بمنطقة الحبشي يمثل نقلة حضارية مهمة لتطوير قلب مدينة المنيا، وإعادة تنظيم الأنشطة التجارية بما يليق بالمواطنين، ويضمن بيئة عمل آمنة ومنظمة لصغار الباعة.

وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية”، أن المشروع يُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع وبتكلفة 247 مليون جنيه، مؤكداً أن الهدف منه يتجاوز إنشاء مبنى جديد إلى القضاء على العشوائية وإدماج الباعة داخل منظومة اقتصادية رسمية تتسم بالتنظيم والانضباط.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المشروع جاء تجسيدًا لإرادة شعبية اعتمدت على المشاركة المجتمعية الكاملة، من خلال التفاعل المباشر مع سكان المنطقة وتجار الجملة والقطاعي، والاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم كشركاء أساسيين في إنجاز هذا المشروع الذي مثّل حلمًا لأهالي المنيا لسنوات طويلة.

وكشف المحافظ عن نقل أكثر من 240 تاجر جملة إلى سوق ماقوسة خارج الكتلة السكنية، وذلك بموجب بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف تخفيف التكدس داخل المدينة وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للتجارة.

وأضاف أن السوق الحضري الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات داخل المدن، مشيراً إلى أن المشروع سيُحدث تغييرًا جذريًا في تنظيم الحركة التجارية، وسيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل أفضل للتجار.

المنيا محافظ المنيا سوق الحبشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

ترشيحاتنا

تشيزني حارس مرمى برشلونة

تشيزني يكشف تفاصيل معاناته مع الإصابات ويشرح أسباب اعتزاله المؤقت

ارني سلوت

آرني سلوت يكشف آخر مستجدات حالة لاعبي الفريق

النصر السعودي

النصر السعودي يواصل تحضيراته قبل التوجه إلى أبوظبي

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد