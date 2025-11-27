السوق الحضري بالمنيا ينهي العشوائية ويحقق حلما للأهالى طال انتظاره

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع السوق الحضري بمنطقة الحبشي يمثل نقلة حضارية مهمة لتطوير قلب مدينة المنيا، وإعادة تنظيم الأنشطة التجارية بما يليق بالمواطنين، ويضمن بيئة عمل آمنة ومنظمة لصغار الباعة.

وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية”، أن المشروع يُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع وبتكلفة 247 مليون جنيه، مؤكداً أن الهدف منه يتجاوز إنشاء مبنى جديد إلى القضاء على العشوائية وإدماج الباعة داخل منظومة اقتصادية رسمية تتسم بالتنظيم والانضباط.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المشروع جاء تجسيدًا لإرادة شعبية اعتمدت على المشاركة المجتمعية الكاملة، من خلال التفاعل المباشر مع سكان المنطقة وتجار الجملة والقطاعي، والاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم كشركاء أساسيين في إنجاز هذا المشروع الذي مثّل حلمًا لأهالي المنيا لسنوات طويلة.

وكشف المحافظ عن نقل أكثر من 240 تاجر جملة إلى سوق ماقوسة خارج الكتلة السكنية، وذلك بموجب بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، بهدف تخفيف التكدس داخل المدينة وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للتجارة.

وأضاف أن السوق الحضري الجديد يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الإدارة المحلية وتحسين الخدمات داخل المدن، مشيراً إلى أن المشروع سيُحدث تغييرًا جذريًا في تنظيم الحركة التجارية، وسيسهم في رفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة عمل أفضل للتجار.