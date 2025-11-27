السجن 3 سنوات للسائح المتهم بمحاولة الهرب من قوة أمنية أعلى كوبرى أكتوبر

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، بالحكم على السائح المتهم بمحاولة الهرب من قوة أمنية أعلى كوبرى أكوبر بالسجن 3 سنوات .

صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحى رشدان، وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضى.





وكانت أحالت النيابة العامة سائح من إحدى الدول العربية إلى المحاكمة الجنائية على خلفية حادث مروري وقع أعلى كوبري 6 أكتوبر، أسفر عن تلفيات في عدد من السيارات وتعطّل مؤقت في حركة المرور.

ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهم كان يقود سيارة رباعية الدفع بسرعة تفوق الحد المسموح به في الساعات الأولى من الصباح، عندما اصطدم بالحواجز الحديدية وعدد من السيارات أثناء مروره بمنطقة قصر النيل، قبل أن تتدخل قوات المرور لإيقافه.

وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يكن يحمل رخصة قيادة مصرية، وأن فحصه الطبي أثبت وجود آثار مواد كحولية في عينة الدم التي أُخذت منه عقب توقيفه.

وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن الحادث نتج عن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة.