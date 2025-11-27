الداخلية تكشف حقيقة إدعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله (مرشح بإنتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر المقرر إجراء الإعادة بها بالبحيرة) وبجواره معدات رصف طرق بمدخل إحدى القرى ، وإدعائه بقيام المرشح المنافس له بأعمال الرصف بالطريق المشار إليه للحصول على الدعم الإنتخابى من أهالى القرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (3 أشخاص – مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من المرشح الظاهر بمقطع الفيديو لقيامه بتصوير ذلك المقطع والتشهير بهم ، والزعم بأن أعمال الرصف تتم فى إطار الرشاوى الإنتخابية ، رغم كونها بالجهود الذاتية لأهالى القرية دون تدخل من أى من المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.