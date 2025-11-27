قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار وزيرة التضامن.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية
تجديد 5 سنوات .. قرار عاجل بشأن المعلمين المكلفين بوظيفة مدير مدرسة
20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد
المرشد الأعلى بإيران: الولايات المتحدة تكبدت مزيدا من الخسائر في حرب الـ 12 يوما
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2025
بكري: لم يعجبني حديث مصطفى الفقي عن العوار الدستوري للانتخابات
من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا
مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا
الصحة تشارك بقوة في معرض الأسبوع الكويتي السادس عشر بمصر
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 للقطاعين العام والخاص بـ قرار المالية
البرتغال بطلا لكأس العالم للناشئين على حساب النمسا
أصل الحكاية

حظر ملايين الحسابات على واتساب بواسطة الذكاء الاصطناعي.. ما السبب؟

أحمد أيمن

يواجه تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، تطورًا ملحوظًا في سياسته الرقابية بهدف مواجهة الأنشطة غير المشروعة على المنصة التي يستخدمها أكثر من ملياري شخص حول العالم. 

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات المشبوهة بشكل استباقي. الهدف من ذلك هو تعزيز معدلات الأمان وحماية خصوصية المستخدمين بشكل أكثر فعالية.

أسباب حظر حسابات واتساب

وفقًا لتقارير تقنية دولية، بدأ واتساب في تنفيذ نظام ذكي يتابع أنماط الاستخدام دون الحاجة للاطلاع على محتوى الرسائل المشفرة. 

تعتمد هذه الخوارزميات على تحليل سلوك الحساب وتعالج أي نشاط يُحتمل أنه مخالف لسياسات الاستخدام. تشير التقارير إلى أن ملايين الحسابات تُعطّل شهريًا بسبب مخالفات قد تبدو بسيطة ولكنها تعتبر انتهاكًا صريحًا لقواعد المنصة.

أبرز الأسباب لحظر الحسابات:

إضافة المستخدمين إلى مجموعات دون موافقتهم: يُعتبر هذا التصرف انتهاكًا واضحًا للخصوصية، وهذا النوع من السلوك يمكن أن يؤدي إلى حظر الحساب بشكل مؤقت أو دائم.

إرسال الرسائل المزعجة: حيث تُصنف الرسائل الجماعية أو الإعلانات غير المرغوبة من بين الأسباب الرئيسية للحظر. وقد أظهر تقرير لموقع "India Today" أن التطبيق قد عطل نحو 7.4 مليون حساب في شهر واحد بسبب هذا النوع من النشاط.

استخدام نسخ غير رسمية من التطبيق: مثل GB WhatsApp وWhatsApp Plus، حيث أن هذه التطبيقات المعدلة تعرض مستخدميها للحظر الفوري بسبب تعارضها مع معايير الأمان الخاصة بالتطبيق الأصلي.

إعادة توجيه الرسائل بشكل مفرط: إذ يُعتبر إرسال رسالة واحدة لعدد كبير من المستخدمين خلال فترة زمنية قصيرة سلوكًا غير طبيعي يشبه نشاط الحسابات الآلية، مما يؤدي إلى إيقاف الحساب تلقائيًا.

نشر المحتوى الضار أو المخالف: مثل الرسائل التي تتضمن تحريضًا أو معلومات مضللة أو مخالفات قانونية، خاصة إذا تكررت الشكاوى ضد الحساب.

تحذير رسمي من واتساب

أكدت شركة ميتا أن واتساب لا يطّلع على محتوى الرسائل المشفرة للمستخدمين، بل يعتمد على تحليل السلوك العام وعدد البلاغات الواردة لتحديد الحسابات المخالفة. 

وقد أوضحت الشركة التزام التطبيق بسياسة صارمة تقوم على "عدم التسامح مطلقًا" مع أي أنشطة تهدد سلامة المستخدمين أو تسيء لاستخدام الخدمة.

وبحسب ميتا، تستهدف هذه الإجراءات تعزيز الثقة في المنصة وبناء بيئة رقمية آمنة ومسؤولة، ومنع استغلال التطبيق في الأنشطة المزعجة أو غير القانونية. وتتماشى هذه الجهود مع الجهود المستمرة التي يبذلها واتساب للحفاظ على أمان مستخدميه حول العالم.

