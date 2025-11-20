ثغرة أمنية تؤثر على 3.5 مليار حساب واتساب .. هل هاتفك منهم؟

في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق واتساب أدت إلى تسرب معلومات تتعلق بـ 3.5 مليار حساب مستخدم حول العالم.

يتعلق الأمر بشكل أساسي بـ "آلية اكتشاف جهات الاتصال" التي يستخدمها التطبيق للعثور على مستخدمين آخرين استنادًا إلى أرقام هواتفهم.

كيف حدث تسريب واتساب؟

قام باحثون بالتعاون مع مؤسسة SBA Research بتطبيق آلية اكتشاف جهات الاتصال بشكل مكثف، مما سمح لهم بإجراء استعلامات تفوق 100 مليون رقم هاتف في الساعة.

هذه العملية كشفت عن بيانات أكثر من 3.5 مليار حساب نشط في 245 دولة، مما يعكس وجود ثغرة خطيرة في النظام.

تشمل المعلومات المتاحة من خلال هذه الثغرة رقم الهاتف، المفاتيح العامة، الطوابع الزمنية، نص الحالة، وصورة الملف الشخصي. إضافةً إلى ذلك، تمكن الباحثون من تحديد نظام تشغيل المستخدم، عمر الحساب، وعدد الأجهزة المرتبطة به.

على الرغم من أن هذه البيانات تعتبر محدودة، إلا أنها تعكس أنماط استخدام قد تكون حساسة على مستوى الأفراد والجماعات.

ما علاج ثغرة واتساب؟

من المفارقات أن الثغرة سمحت بتحليل آلاف الحسابات في دول تحظر فيها خدمة واتساب مثل الصين وإيران وميانمار. كما أظهرت الأبحاث أن 81% من مستخدمي واتساب يعتمدون على هواتف أندرويد، بينما يستخدم 19% هواتف iOS.

بمجرد اكتشاف الثغرة، تواصل الباحثون مع الشركة الأم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الثغرة. وقد أوضح الباحثون أنهم لم يسعوا للوصول إلى رسائل المستخدمين ولم يقوموا بنشر أو مشاركة أي بيانات شخصية.

كما أكدوا على أنهم قاموا بحذف جميع البيانات التي تم جمعها قبل نشر الدراسة، مما يعبر عن التزامهم بالخصوصية.

بحسب الخبراء، تمثل هذه الحادثة تحذيرًا هامًا لمستخدمي واتساب حول أهمية مراقبة أمان حساباتهم، حيث سيكون من الضروري للمستخدمين أن يدركوا العواقب المحتملة لاستخدام التطبيقات التي تتعامل مع بياناتهم الشخصية. ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير الكامل حول هذه الدراسة خلال ندوة أمن الشبكات والأنظمة الموزعة لعام 2026، ما سيسمح بمزيد من النقاش حول كيفية تعزيز الأمن المعلوماتي في التطبيقات الشائعة.

بناءً على ذلك، ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بتحديث أنظمتهم إلى النسخة الأحدث من أنظمة التشغيل، فضلاً عن التأكد من تحديث تطبيق "واتساب" إلى الإصدار الأخير لضمان مواجهة هذه الثغرات بشكل فعال.