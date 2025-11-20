قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
ثغرة أمنية تؤثر على 3.5 مليار حساب واتساب .. هل هاتفك منهم؟

أحمد أيمن

في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق واتساب أدت إلى تسرب معلومات تتعلق بـ 3.5 مليار حساب مستخدم حول العالم. 

يتعلق الأمر بشكل أساسي بـ "آلية اكتشاف جهات الاتصال" التي يستخدمها التطبيق للعثور على مستخدمين آخرين استنادًا إلى أرقام هواتفهم.

كيف حدث تسريب واتساب؟

قام باحثون بالتعاون مع مؤسسة SBA Research بتطبيق آلية اكتشاف جهات الاتصال بشكل مكثف، مما سمح لهم بإجراء استعلامات تفوق 100 مليون رقم هاتف في الساعة. 

هذه العملية كشفت عن بيانات أكثر من 3.5 مليار حساب نشط في 245 دولة، مما يعكس وجود ثغرة خطيرة في النظام.

تشمل المعلومات المتاحة من خلال هذه الثغرة رقم الهاتف، المفاتيح العامة، الطوابع الزمنية، نص الحالة، وصورة الملف الشخصي. إضافةً إلى ذلك، تمكن الباحثون من تحديد نظام تشغيل المستخدم، عمر الحساب، وعدد الأجهزة المرتبطة به. 

على الرغم من أن هذه البيانات تعتبر محدودة، إلا أنها تعكس أنماط استخدام قد تكون حساسة على مستوى الأفراد والجماعات.

ما علاج ثغرة واتساب؟

من المفارقات أن الثغرة سمحت بتحليل آلاف الحسابات في دول تحظر فيها خدمة واتساب مثل الصين وإيران وميانمار. كما أظهرت الأبحاث أن 81% من مستخدمي واتساب يعتمدون على هواتف أندرويد، بينما يستخدم 19% هواتف iOS.

بمجرد اكتشاف الثغرة، تواصل الباحثون مع الشركة الأم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الثغرة. وقد أوضح الباحثون أنهم لم يسعوا للوصول إلى رسائل المستخدمين ولم يقوموا بنشر أو مشاركة أي بيانات شخصية. 

كما أكدوا على أنهم قاموا بحذف جميع البيانات التي تم جمعها قبل نشر الدراسة، مما يعبر عن التزامهم بالخصوصية.

بحسب الخبراء، تمثل هذه الحادثة تحذيرًا هامًا لمستخدمي واتساب حول أهمية مراقبة أمان حساباتهم، حيث سيكون من الضروري للمستخدمين أن يدركوا العواقب المحتملة لاستخدام التطبيقات التي تتعامل مع بياناتهم الشخصية. ومن المتوقع أن يتم عرض التقرير الكامل حول هذه الدراسة خلال ندوة أمن الشبكات والأنظمة الموزعة لعام 2026، ما سيسمح بمزيد من النقاش حول كيفية تعزيز الأمن المعلوماتي في التطبيقات الشائعة.

بناءً على ذلك، ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين بتحديث أنظمتهم إلى النسخة الأحدث من أنظمة التشغيل، فضلاً عن التأكد من تحديث تطبيق "واتساب" إلى الإصدار الأخير لضمان مواجهة هذه الثغرات بشكل فعال.

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

الجولان

تصعيد يخنق الجولان.. القنيطرة تحت ضغط الحواجز الإسرائيلية والانتشار الروسي

الفاشر

الأمم المتحدة: القلق الأكبر على من بقي في الفاشر مع استمرار صعوبة الوصول الإنساني

الرئيس الأوكراني

الولايات المتحدة تهدد أوكرانيا بقطع الدعم الاستخباراتي وإمدادات السلاح

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد