أمريكا تحاصر النووي الإيراني.. إدراج 17 كيانا وفردا وسفينة على قائمة العقوبات

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، 17 كيانا وفردا وسفينة على قائمة العقوبات لوقف تدفق الإيرادات التي تستخدمها إيران لدعم برنامجها النووي.

وقالت الوزارة ، في بيان ، : "إن النظام الإيراني يواصل تأجيج الصراع في الشرق الأوسط لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار ، وإن هذا السلوك يُمكن إيران من تمويل تصعيداتها النووية، وتعطيل تدفق التجارة وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية للازدهار العالمي والنمو الاقتصادي".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ إجراءات ضد شبكة مقدمي الخدمات البحرية، ومشغلي الأساطيل السوداء، وتجار المنتجات البترولية المتورطين في نقل النفط الخام والمنتجات البترولية الإيرانية".

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تشديد العقوبات على شبكة النفط الإيرانية الداعمة للجيش ، قائلة : "فرضنا عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء شحن يمولون الجيش الإيراني من خلال بيع النفط الخام ، وإن الجيش الإيراني يعتمد بشكل متزايد على بيع النفط الخام لاستكمال ميزانيته السنوية وتمويل إعادة بناء قواته".