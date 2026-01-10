قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احتجاجات في قلب تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق وتتهم حكومة نتنياهو بطمس الحقائق
وزير الزراعة: لن نسمح بأي تهاون يؤثر على حقوق الفلاحين
الأردن يؤكد دعمه الكامل لسيادة الصومال ويرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ أرض الصومال
الفراعنة يتقدمون على كوت ديفوار بثنائية مرموش وربيع| صور
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-1-2026
إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال 7 ساعات
الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا
أسيست إمام عاشور.. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لمصر في شباك كوت ديفوار
يا رب كملها بالستر.. تعليق وزير الشباب والرياضة عبر الفيسبوك على نتيجة مصر وكوت ديفوار
الغندور يعلق على أحداث الشوط الأول لـ منتخب مصر
برلماني: لقاء السيسي بممثلة الاتحاد الأوروبي يؤكد مكانة مصر ودورها الإقليمي والدولي
بث مباشر .. الشوط الثاني لمباراة مصر وكوت ديفوار بأمم إفريقيا
أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية
أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 وتفاصيل الزيادات الضريبية
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر في مصر السبت 10 يناير 2026 .. شهدت أسعار السجائر السبت 10 يناير 2026 اهتمامًا واسعًا من جانب المستهلكين في الأسواق المصرية.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في ظل تأثير أسعار السجائر المباشر على ميزانية الأسر، خاصة مع كونها من السلع التي تشهد تحركات سعرية متكررة خلال الفترات الماضية، سواء نتيجة التعديلات الضريبية أو سياسات التسعير الخاصة بالشركات المنتجة.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في الأسواق

استقرت أسعار السجائر السبت 10 يناير 2026 عند مستوياتها المعلنة للمستهلك في الأسواق، دون تسجيل زيادات جديدة مقارنة بالفترة الماضية، وجاءت الأسعار وفق ما يتم تداوله في منافذ البيع على النحو الآتي:

بلغ سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات للمستهلك، بينما سجل سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا، في حين وصل سعر سجائر مارلبورو كرافتد إلى نحو 79 جنيهًا، وسجلت سجائر إل آند إم السعر نفسه عند نحو 79 جنيهًا.

أما السجائر المحلية، فقد استقر سعر سجائر كليوباترا كينج سايز عند نحو 44 جنيهًا، وسجل سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا، كما بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا، وسجلت سجائر كليوباترا سوبر السعر ذاته عند نحو 44 جنيهًا، وكذلك سجائر كليوباترا بلاك ليبول عند نحو 44 جنيهًا.

كما بلغ سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا، وسجل سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا، في حين بلغ سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا، واستقرت سجائر ماتوسيان سوبر عند نحو 44 جنيهًا للمستهلك في الأسواق.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

أسعار التبغ المسخن في مصر

إلى جانب السجائر التقليدية، واصل المستهلكون البحث عن أسعار منتجات التبغ المسخن، والتي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، وجاءت أسعارها السبت 10 يناير 2026 دون تغيير.

سجل سعر التبغ المسخن HEETS Selection نحو 69 جنيهًا، وبلغ سعر التبغ المسخن HEETS Dimension نحو 69 جنيهًا، في حين وصل سعر التبغ المسخن TEREA إلى نحو 66 جنيهًا، وسجل سعر التبغ المسخن TEREA Capsules نحو 77 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار حالة من الاستقرار النسبي في سوق التبغ المسخن، بالتزامن مع استقرار أسعار السجائر التقليدية، وهو ما يخفف مؤقتًا من المخاوف لدى المستهلكين بشأن موجة زيادات جديدة في الوقت الحالي.

حقيقة زيادة أسعار السجائر

في هذا السياق، أكدت مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات جديدة في سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

أسعار السجائر

وأوضحت المصلحة أن ما يثار حول فرض زيادات ضريبية جديدة لا يستند إلى قرارات رسمية حديثة، مشددة على أن الإطار الضريبي الحالي ما زال قائمًا دون أي تغييرات إضافية في الوقت الراهن.

القانون المنظم لتسعير السجائر

أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الشرائح الضريبية الحالية تتيح للشركات المنتجة حرية تسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصة بها، وذلك وفقًا لسياسات التسعير والمنافسة داخل السوق، وبما يتماشى مع الضوابط والمحددات السوقية.

ويأتي ذلك طبقًا لما ورد بالقانون رقم 177 لسنة 2023، وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025، والذي نص على إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12 في المئة سنويًا ولمدة ثلاث سنوات، وهو ما يمنح الشركات مساحة لإعادة تسعير منتجاتها وفق معطيات السوق دون تجاوز الإطار القانوني المحدد.

تأثير الأسعار على المستهلك والسوق

يراقب المواطنون أسعار السجائر بشكل يومي نظرًا لتأثيرها المباشر على الإنفاق الشهري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل السجائر بندًا ثابتًا في ميزانية شريحة كبيرة من المستهلكين.

كما تؤثر تحركات أسعار السجائر والتبغ المسخن على السوق بشكل عام، سواء من حيث حجم الطلب أو اتجاهات الاستهلاك، وهو ما يجعل أي إعلان رسمي أو شائعة حول زيادات محتملة محل اهتمام واسع لدى الرأي العام.

أسعار السجائر الجديدة

ومع استقرار أسعار السجائر السبت 10 يناير 2026، يترقب المستهلكون أي قرارات رسمية جديدة قد تصدر خلال الفترة المقبلة، سواء من جانب الجهات الضريبية أو الشركات المنتجة، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل أسعار منتجات التبغ في مصر.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر يناير 2026 سعر السجائر في مصر أسعار التبغ المسخن اليوم سعر ميريت اليوم سعر مارلبورو اليوم زيادة أسعار السجائر أسعار كليوباترا 2026

