حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح

توك شو

منار عبد العظيم

انتشرت خلال الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع بين المواطنين بشأن أسعار السجائر في الأسواق، خاصة بعد تداول أنباء عن زيادات مرتقبة وتوقف بعض التجار عن البيع، ما أثار تساؤلات حول حقيقة ما يجري داخل سوق الدخان. 

وفي ظل هذه التطورات، خرجت شعبة الدخان باتحاد الصناعات لتوضيح الصورة كاملة، وكشف الأسباب الحقيقية وراء ما تم تداوله.

الشعبة توضح: لا زيادات رسمية على أسعار السجائر

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار السجائر لا أساس له من الصحة، مشددًا على أنه لم تصدر أي قرارات رسمية بزيادة الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن أي تغيير في أسعار السجائر لا يتم إلا من خلال قرارات قانونية تتعلق بالضرائب، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مؤكدًا التزام الشركات بالأسعار المعلنة رسميًا.

مقترح «الباركود» لمواجهة التلاعب في الأسعار

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الشعبة تقدمت، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، بمقترح لتطبيق نظام «الباركود» على كل علبة سجائر، بما يتيح للمستهلك مسح الكود عبر الهاتف المحمول لمعرفة السعر الرسمي وتاريخ الإنتاج وكافة بيانات المنتج.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية داخل السوق، والحد من محاولات التلاعب أو المغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار.

سبب توقف البيع لدى بعض الشركات

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أوضح إمبابي أن نهاية السنة المالية تشهد عادة عمليات جرد داخل الشركات، وهو ما أدى إلى توقف مؤقت للبيع خلال يومي 30 و31 ديسمبر.

وأكد أن هذا التوقف كان إجراءً إداريًا طبيعيًا، ولم يؤثر على توافر السجائر في الأسواق، لافتًا إلى استمرار طرح المنتجات وبيعها بالأسعار الرسمية.

المحطات الوطنية مؤشر حقيقي للأسعار

وشدد رئيس شعبة الدخان على أن المحطات الوطنية تمثل مؤشرًا واضحًا لعدم وجود أي زيادات رسمية، حيث يتم بيع علبة سجائر «كليوباترا» بسعرها المحدد رسميًا، والذي يبلغ 44 جنيهًا دون أي زيادة.

وأكد أن أي مواطن يمكنه التأكد بنفسه من الأسعار الحقيقية من خلال الشراء من هذه المنافذ.

استغلال بعض التجار لبداية العام الجديد

وأوضح إمبابي أن بعض التجار استغلوا توقف التوزيع المؤقت مع بداية العام الجديد، وقاموا برفع الأسعار بدعوى الحفاظ على رأس المال أو زيادة المخزون، مؤكدًا أن هذه الممارسات فردية ولا تعبر عن قرارات رسمية.

وأشار إلى أن الشعبة تتابع هذه التجاوزات، وتؤكد ضرورة التزام الجميع بالأسعار المحددة لحماية المستهلك.

الشرائح الضريبية لم تؤثر على الأسعار

وحول الحديث عن تعديل الشرائح الضريبية، أكد رئيس الشعبة أنه رغم إجراء تعديلات ضريبية في نوفمبر الماضي، لم تقم أي شركة برفع أسعار السجائر، ما يؤكد استقرار السوق حتى الآن.

دعوة لحماية المستهلك

واختتم رئيس شعبة الدخان تصريحاته بالتأكيد على أهمية وعي المستهلك وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.

