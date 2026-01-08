قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة علي حريق مخزن وورشة نجارة في المنوفية
شوط أول سلبي في قمة ليفربول وأرسنال بالدوري الإنجليزي
محافظ الوادي الجديد ينعي رئيس مركز الداخلة عبر الصفحه الرسمية للمحافظة
ثورة في كأس العالم 2026 بعد قرار الفيفا الجديد .. ماذا يحدث؟
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم
لحظة وصول جثمان رئيس مركز الداخلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة بالوادي الجديد.. صور
رئيس المتحف المصري الكبير: نغلق أي موقع وهمي لحجز التذاكر ونتخذ إجراءات صارمة
أزمة تحكيم تشعل الأجواء قبل مواجهة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا
ترامب: لست بحاجة إلى القانون الدولي .. ولا أسعى لإيذاء أحد
وزير خارجية عُمان: المتحف الكبير صرح يجسد عراقة التاريخ المصري وإسهاماته في الحضارة الإنسانية
مصطفى شردي: تصريح محمد صلاح ميخرجش إلا عن واحد "سوسة".. فيديو
الإسكندرية.. الرقابة الصحية تغلق 10 مراكز مخالفة لعلاج الإدمان والطب النفسي
شعبة الدخان: مقترح بوضع «باركود» على علب السجائر لكشف السعر وتاريخ الإنتاج

محمد البدوي

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن الشعبة بالتعاون مع مجلس الوزراء اقترحت وضع «باركود» على كل علبة سجائر، بما يتيح للمستهلكين، حتى الأطفال الذين يمتلكون هواتف محمولة، مسح الباركود لمعرفة تاريخ الإنتاج والسعر وكافة البيانات الخاصة بالعلبة، في خطوة تستهدف مواجهة أي تلاعب أو مغالاة في الأسعار.

نهاية السنة المالية

وأوضح إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن نهاية السنة المالية تشهد عادة إجراء جرد داخل الشركات، مشيرًا إلى أن يومي 30 و31 توقفت خلالهما بعض الشركات عن البيع، إلا أن المنتج كان متوفرًا في السوق، بدليل أن المستهلكين كانوا يحصلون على علبة سجائر «كليوباترا» بسعر 44 جنيهًا من المحطات الوطنية دون أي زيادة.

عدم وجود زيادة رسمية

وأكد أن المحطات الوطنية تُعد مقياسًا واضحًا لعدم وجود زيادة رسمية في أسعار السجائر، موضحًا أن أي مواطن يرغب في التأكد من وجود زيادة من عدمه يمكنه التوجه إلى أي محطة بنزين وشراء علبة سجائر ليجد السعر كما هو دون تغيير.

 الحفاظ على رأس المال

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن بعض التجار برروا رفع الأسعار بدخول سنة جديدة والظروف العامة، إضافة إلى توقف سيارات الشركات عن التوزيع لفترة، ما دفعهم إلى زيادة الاحتياطي بدعوى الحفاظ على رأس المال، مؤكدًا أن هذه المبررات لا تعني وجود زيادة رسمية.
 

أسعار السجائر

وشدد إمبابي على قاعدة «لا ضريبة إلا بنص، ولا نص إلا بقانون»، موضحًا أن أسعار السجائر لن ترتفع إلا في حال فرض ضريبة جديدة، لافتًا إلى أنه خلال شهر نوفمبر تم فتح الشرائح الضريبية وفقًا للقانون، حيث ارتفعت الشريحة الأولى من جنيه إلى 48 جنيهًا إلى جنيه حتى 53 جنيهًا، ورغم ذلك لم تقم أي شركة بزيادة الأسعار.


واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية، ومواجهة أي محاولات للتلاعب في السوق، حمايةً للمستهلك وضمانًا لاستقرار القطاع.

