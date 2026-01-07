حبس المتهمين بالسطو على آخرين وسرقة كمية كبيرة من السجائر بالقليوبية

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بالسطو على أخرين وسرقة كمية كبيرة من السجائر بالقليوبية.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بحوزة أحدهم سلاح نارى بسرقة آخرين بالإكراه والإستيلاء منهما على كمية من السجائر بالقليوبية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات .. كما تبين قيام المجنى عليهما بشراء السجائر من (شخصان - مقيمان بدائرة القسم) واللذان يقوما بتخزين السجائر بالمنزل محل سكنهما بقصد حجبها عن التداول للتلاعب فى أسعارها ، حيث أمكن ضبطهما وعثر بمسكنهما على ( كمية من السجائر مختلفة الأنواع) ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.