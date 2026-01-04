قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تتعرض لتدخل أمريكي
سرقة محتويات مسرح مدرسة السعيدية في الجيزة
قوات الاحتلال تخطر بهدم منزل جنوب جنين
سيدة أجنبية تشهر إسلامها على يد الدكتور أحمد نعينع | شاهد
منتخب المغرب يهزم تنزانيا ويتأهل لربع نهائي كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: أزمة بالمجال الجوي اليوناني وتكدس بالمطارات.. ومصر مستعدة للتعامل مع أي تطورات
تحذير من شبورة كثيفة صباحاً.. انخفاض الرؤية على الطرق السريعة والقاهرة الكبرى
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد 4 يناير 2026
الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026
ننشر النتائج الرسمية بحسم 35 مقعدا بـ19 دائرة بانتخابات مجلس النواب | صور
وزير الدفاع الفنزويلي: اختطاف مادورو أسفر عن مقتل عدد كبير من فريقه الأمني
منتخب مصر يسعى لتجنب مفاجآت بنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

شعبة الدخان: التجار وراء غلاء السجائر والشركات لم تحرك الأسعار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن السوق يعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تغييرات.

وقال الإمبابي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن شعبة الدخان لم تتلقَّ أي قرارات أو إخطار رسمي من الجهات المختصة أو الشركات العاملة بالسوق بشأن تحريك أسعار السجائر، موضحًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه شائعات غير دقيقة لا تستند إلى أي قرارات رسمية.

وأوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن تسعير السجائر في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وضريبية واضحة، ترتبط بقوانين الضرائب والرسوم السيادية، ويتم تطبيقها من خلال آليات محددة وبالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أن أي تغيير في الأسعار لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو فردي.

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، وأن الشركات ملتزمة بالأسعار المعتمدة، محذرًا من قيام بعض التجار برفع الأسعار أو تخزين السلع اعتمادًا على شائعات متداولة، وهو ما يضر بالسوق والمستهلك في آن واحد.

وأضاف أن صناعة الدخان، شأنها شأن باقي القطاعات الصناعية، تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج ومدخلاته وأسعار المواد الخام وسعر الصرف، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن الشركات تحاول قدر الإمكان امتصاص جزء من هذه الضغوط للحفاظ على توازن السوق.

وشدد الإمبابي على أهمية تحري الدقة في تناول أخبار الأسعار، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية فقط، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار السجائر سيتم الإعلان عنها بشكل واضح ومباشر عبر القنوات المعتمدة.

