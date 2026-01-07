أطفئ السجائر بجسدها.. إحالة المتهم بتهديد بلوجر بصور وفيديوهات عارية للجنايات

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية ، المتهم بتهديد البلوجر أ.ق بصور وفيديوهات إلي محكمة الجنايات.

جاء بأمر الأحالة أن المتهم احتجز المجنى عليها بغير أمر من الحكام المختصين ، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، لمدة ثلاثة أيام ، وأنزل بها التعذيبات البدنية بإحدى الغرف بأن كبل يديها وقدميها بسلسلة حديدية - آت وصفها - ثم أوثقها بأرجل إحدي الأسرة وانهال عليها بالضرب ثم والي التعدي عليها بركلها بقدمه ركلات عنيفة متابعة ولم يذر اذا استتبع ذلك التعدي بأداة - شومة - ومقبض سلاح أبيض - ساطور - آت وصفهما - أوسعها بهما ضربا ثم أخمد نيران اللغات التبغية المشتعلة بجدسها مهددها بفيديوهاتها وصورها العارية التي ارسلتها له من خلال صفحتها علي تطبيق بيجو