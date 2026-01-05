حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسمت شعبة الدخان باتحاد الصناعات الجدل الدائر بشأن ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق، مؤكدة أن ما يشهده السوق حاليًا من زيادات غير رسمية يرجع إلى تصرفات بعض التجار، وليس نتيجة لأي قرارات صادرة عن الشركات المنتجة.

لا زيادات رسمية في أسعار السجائر

وأكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات ، عدم صحة الأنباء المتداولة حول وجود زيادات جديدة في أسعار السجائر خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن السوق يعمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تعديل.

رسميًا.. أسعار السجائر بعد الزيادة الأخيرة في الطوابع الضريبية

وقال الإمبابي، في تصريحات خاصة، إن شعبة الدخان لم تتلقَّ أي قرارات أو إخطار رسمي من الجهات المختصة أو الشركات العاملة في السوق بشأن تحريك أسعار السجائر، موضحًا أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يعدو كونه شائعات غير دقيقة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.

منظومة تسعير خاضعة للقانون والضرائب

وأوضح رئيس شعبة الدخان أن تسعير السجائر في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وضريبية واضحة، ترتبط بقوانين الضرائب والرسوم السيادية، ويتم تطبيقها من خلال آليات محددة وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية.

وشدد على أن أي تعديل في أسعار السجائر لا يمكن أن يتم بشكل مفاجئ أو بقرارات فردية من الشركات، مؤكدًا أن أي تحريك للأسعار يتم الإعلان عنه رسميًا وبصورة واضحة عبر القنوات المعتمدة.

السجائر

تحذير من تخزين السجائر ورفع الأسعار

وأشار الإمبابي إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، وأن الشركات ملتزمة بالأسعار الرسمية المعتمدة، محذرًا من قيام بعض التجار برفع الأسعار أو تخزين السلع اعتمادًا على شائعات غير مؤكدة، وهو ما يضر بالسوق والمستهلك في الوقت نفسه.

وأضاف أن هذه الممارسات غير المشروعة تؤدي إلى تشويه حركة السوق وخلق أزمات مفتعلة دون مبرر حقيقي.

متغيرات الإنتاج لا تعني زيادة فورية

وأوضح رئيس شعبة الدخان أن صناعة السجائر، مثلها مثل باقي القطاعات الصناعية، تتأثر بتغيرات تكلفة الإنتاج ومدخلاته وأسعار المواد الخام وسعر الصرف، إلا أن هذه المتغيرات لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار.

وأكد أن الشركات تحاول قدر الإمكان امتصاص جزء من هذه الضغوط للحفاظ على استقرار السوق وتوازن الأسعار.

دعوة لتحري الدقة والالتزام بالتصريحات الرسمية

وشدد الإمبابي على أهمية تحري الدقة في تداول أخبار الأسعار، داعيًا وسائل الإعلام والمواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدًا أن أي قرارات مستقبلية تخص أسعار السجائر سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر وواضح.

أسعار السجائر المحلية اليوم الأحد 4 يناير 2026

جاءت أسعار السجائر الشرقية للدخان اليوم على النحو التالي:

بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر مونديال أحمر وأزرق وفضي نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر بوسطن وبلمونت نحو 44 جنيهًا
بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر المستوردة اليوم في مصر

وأعلنت شركة فيليب موريس مصر، في وقت سابق، القائمة الرسمية المعتمدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المسخن، والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر سجائر ميريت نحو 105 جنيهات
سجل سعر سجائر مارلبورو نحو 97 جنيهًا
سجل سعر سجائر مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيهًا
سجل سعر سجائر إل آند إم نحو 79 جنيهًا
سعر سجائر دافيدوف بأنواعها كلاسيك وجولد ووايت وسليمز بلغ 97 جنيهًا للعلبة

أسعار التبغ المسخن اليوم

وجاءت أسعار منتجات التبغ المسخن المتداولة في السوق المصرية كالتالي:

سعر HEETS Selection بلغ 69 جنيهًا
سعر HEETS Dimension بلغ 69 جنيهًا
سعر TEREA بلغ 66 جنيهًا
سعر TEREA Capsules بلغ 77 جنيهًا

