خدمات

كليوباترا بكام؟.. أسعار السجائر اليوم الأحد 4 يناير 2026

خالد يوسف

يحرص عدد كبير من المواطنين المدخنين على متابعة أسعار السجائر بشكل يومي، ومع الاستقرار النسبي الذي تشهده حركة البيع والشراء، يبحث الكثيرون عن أسعار السجائر اليوم الأحد 4 يناير 2026 في المحلات، لمعرفة أحدث القوائم الرسمية المعتمدة لدى التجار، حيث حافظت الأنواع المحلية والأجنبية على مستوياتها السعرية الأخيرة.

أسعار السجائر المحلية اليوم الأحد 4 يناير 2026

جاءت أسعار السجائر المحلية اليوم في الأسواق، كالتالي:

ـ بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر مونديال أحمر/ أزرق/ فضي نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر بوسطن / بلمونت نحو 44 جنيهًا.

ـ بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصرية.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 105 جنيهات.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 97 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 79 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 97 جنيهًا للعلبة

أسعار التبغ المسخن

ـ سعر التبغ المسخن «HEETS Selection» بـ 69 جنيهًا.

ـ سعر التبغ المسخن «HEETS Dimension» بـ 69 جنيهًا.

ـ سعر التبغ المسخن «TEREA» بـ 66 جنيهًا.

ـ سعر التبغ المسخن «TEREA Capsules» بـ 77 جنيهًا.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

كليو باترا بكام أسعار السجائر اليوم الأحد التبغ المسخن السجائر المحلية السجائر المستوردة

يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الفلك
