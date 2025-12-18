قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بالبنوك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

المحلي والمستورد.. هل ارتفعت أسعار السجائر الرسمية اليوم الخميس؟

اسعار السجائر
اسعار السجائر
خالد يوسف

تواصل أسعار السجائر في السوق المصري اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 استقرارها النسبي، بعد فترة شهدت خلالها بعض التغيرات الطفيفة نتيجة تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يحرص المستهلكون على متابعة الأسعار يوميًا، خصوصًا مع الرقابة المشددة التي تضمن التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب قد يؤثر على القوة الشرائية.
 

تأثير قانون الضريبة على سوق السجائر

أقر مجلس النواب في يونيو الماضي زيادة تدريجية على أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا على مدار ثلاث سنوات، ضمن خطة تستمر حتى عام 2028، بهدف ضبط السوق وحماية المستهلك، والحد من انتشار التدخين بين الشباب والفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار البيع وإمكانية تعديل الزيادات السنوية وفق تكاليف الإنتاج.


وتسعى الحكومة عبر هذه الإجراءات إلى ضبط السوق وتقليل انتشار التدخين، مع الاستمرار في برامج التوعية الصحية التي تركز على أضرار التدخين التقليدي والإلكتروني، وتأثيره على امتصاص العناصر الغذائية مثل فيتامين C، إضافة إلى المبادرات الموجهة لتعزيز الوعي الصحي العام بين المواطنين. 
 

أسعار السجائر الرسمية من الشركات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

- أسعار السجائر المحلية اليوم

حافظت العلامات التجارية المحلية منها الشرقية للدخان على أسعارها دون أي تغييرات، في ظل توازن بين تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر سجائر كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر بوسطن ليمونت: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا.

- أسعار السجائر - شركة فيليب موريس مصر

- أسعار السجائر Marlboro: 97 جنيهًا.

- أسعار السجائر Marlboro Crafted: 79 جنيهًا.

- أسعار السجائر L&M: 76 جنيهًا.

- أسعار السجائر TEREA (التبغ المسخن): 76 جنيهًا.

- أسعار السجائر TEREA Capsules: 80 جنيهًا.

- أسعار السجائر Merit: 105 جنيهات.

- أسعار التبغ المسخن 

HEETS Selection 69جنيهًا 

HEETS Dimension: 56–69 جنيهًا

TEREA: 66 جنيهًا

TEREA Capsules: 77 جنيهًا

أسعار السجائر الرسمية أسعار السجائر قانون الضريبة على القيمة المضافة مجلس النواب حماية المستهلك

مشروب رخيص يحمي من السرطان وأمراض اللثة والأسنان ويعالج الاحتقان

فوائد شرب حمص الشام في الشتاء.. مشروب شعبي وصحي

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

