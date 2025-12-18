المحلي والمستورد.. هل ارتفعت أسعار السجائر الرسمية اليوم الخميس؟

تواصل أسعار السجائر في السوق المصري اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 استقرارها النسبي، بعد فترة شهدت خلالها بعض التغيرات الطفيفة نتيجة تطبيق التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث يحرص المستهلكون على متابعة الأسعار يوميًا، خصوصًا مع الرقابة المشددة التي تضمن التزام التجار بالأسعار الرسمية ومنع أي تلاعب قد يؤثر على القوة الشرائية.



تأثير قانون الضريبة على سوق السجائر

أقر مجلس النواب في يونيو الماضي زيادة تدريجية على أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا على مدار ثلاث سنوات، ضمن خطة تستمر حتى عام 2028، بهدف ضبط السوق وحماية المستهلك، والحد من انتشار التدخين بين الشباب والفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، مع تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأسعار البيع وإمكانية تعديل الزيادات السنوية وفق تكاليف الإنتاج.



وتسعى الحكومة عبر هذه الإجراءات إلى ضبط السوق وتقليل انتشار التدخين، مع الاستمرار في برامج التوعية الصحية التي تركز على أضرار التدخين التقليدي والإلكتروني، وتأثيره على امتصاص العناصر الغذائية مثل فيتامين C، إضافة إلى المبادرات الموجهة لتعزيز الوعي الصحي العام بين المواطنين.



أسعار السجائر الرسمية من الشركات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025



- أسعار السجائر المحلية اليوم

حافظت العلامات التجارية المحلية منها الشرقية للدخان على أسعارها دون أي تغييرات، في ظل توازن بين تكاليف الإنتاج والضرائب المفروضة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر سجائر كليوباترا كينج سايز: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا بوكس: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا سوبر: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر بوسطن ليمونت: 44 جنيهًا.

- سعر سجائر ماتوسيان سوبر: 44 جنيهًا.

- أسعار السجائر - شركة فيليب موريس مصر

- أسعار السجائر Marlboro: 97 جنيهًا.

- أسعار السجائر Marlboro Crafted: 79 جنيهًا.

- أسعار السجائر L&M: 76 جنيهًا.

- أسعار السجائر TEREA (التبغ المسخن): 76 جنيهًا.

- أسعار السجائر TEREA Capsules: 80 جنيهًا.

- أسعار السجائر Merit: 105 جنيهات.

- أسعار التبغ المسخن

HEETS Selection 69جنيهًا

HEETS Dimension: 56–69 جنيهًا

TEREA: 66 جنيهًا

TEREA Capsules: 77 جنيهًا