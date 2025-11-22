أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم .. تشهد أسواق السجائر في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع بداية تعاملات السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للمستويات الرسمية التي أعلنتها الشركات المنتجة والموزعون المعتمدون.

هذا الاستقرار يجيء في ظل جهود مكثفة من الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب في الأسعار داخل المحال والمنافذ التجارية، خاصة بعد الاضطرابات السعرية التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة نتيجة الزيادة في الطلب أو نقص المعروض.

واقرأ أيضًا:

ويهتم عدد كبير من المستهلكين بمتابعة الأسعار اليومية باعتبار السجائر من السلع التي تشهد حركة تداول مرتفعة وثابتة بين شرائح واسعة من المواطنين.

وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، فإن أسعار السجائر المحلية والمستوردة بقيت ثابتة خلال هذا اليوم، وفق ما أكده تجار التجزئة وممثلو الموزعين، ما ساهم في تخفيف حدة القلق لدى المستهلكين الذين اعتادوا متابعة أي تغيّر طارئ في أسعار هذا المنتج.

يعود هذا الثبات بقدر كبير إلى سياسات الشركات المنتجة التي تسعى للحفاظ على استقرار السوق، بالإضافة إلى الرقابة الرسمية التي تعمل على تنظيم عمليات البيع ومنع التلاعب.

أسعار السجائر المحلية اليوم

استقرت أسعار السجائر المحلية في الأسواق المصرية خلال السبت 22 نوفمبر 2025، وفقًا للقوائم الرسمية المعلنة، وجاءت الأسعار الآتية على النحو الآتي:

بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.

ويلاحظ أن جميع أسعار السجائر المحلية تقريبًا متساوية عند مستوى 44 جنيهًا، وهو ما يعكس سياسة تسعير متوازنة تضعها الشركات المنتجة بهدف تسهيل عملية البيع ومنع التفاوت الكبير بين الأنواع المختلفة، بما يحافظ على رضا المستهلكين ويرسخ مبدأ الثبات السعري.

وأكد بعض الموزعين أن التزام المحال التجارية بهذه الأسعار يمنع وقوع أزمات في السوق أو ظهور بيع بأسعار مبالغ فيها خارج الإطار الرسمي.

أسعار السجائر المستوردة

شهدت أسعار السجائر المستوردة هي الأخرى ثباتًا واضحًا، وسط متابعة دقيقة من المستهلكين الذين يقبلون على شراء الأنواع الأجنبية لما تقدمه من بدائل مختلفة في النكهات والجودة. وجاءت الأسعار الآتية كما يلي:

سجل سعر سجائر «ميريت” نحو 105 جنيهات.

سجل سعر سجائر «مارلبورو” نحو 97 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد” نحو 79 جنيهًا.

سجل سعر سجائر« إل آند إم” نحو 79 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار وجود شرائح متعددة في المنتجات المستوردة، تبدأ من الفئة الاقتصادية نسبيًا عند 79 جنيهًا وحتى الفئة الأعلى عند 105 جنيهات، مما يمنح المستهلك خيارات متنوعة تناسب قدرته الشرائية.

كما يشير ثبات الأسعار إلى التزام المستوردين بالأسعار الرسمية وتعاونهم مع الجهود الرقابية التي تمنع أي زيادة غير مبررة.

أسعار التبغ المسخن في الأسواق

إلى جانب السجائر التقليدية، يزداد الإقبال مؤخرًا على منتجات التبغ المسخن التي تنتشر بين فئات عديدة من المستهلكين، سواء لأسباب صحية يعتقدها البعض أو رغبة في تجربة منتجات جديدة.

وشهدت أسعار التبغ المسخن اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 استقرارًا واضحًا وفقًا للقوائم الرسمية، وجاءت الأسعار الآتية على النحو الآتي:

سعر التبغ المسخن HEETS Selection بـ 69 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن HEETS Dimension بـ 69 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن TEREA بـ 66 جنيهًا.

سعر التبغ المسخن TEREA Capsules بـ 77 جنيهًا.

وتظهر من خلال هذه الأسعار الفروق البسيطة بين الأنواع المختلفة، والتي ترتبط غالبًا بالعلامة التجارية أو تقنيات التصنيع المستخدمة في كل منتج، حيث تعتمد بعض الأنواع على تركيبات خاصة أو نكهات إضافية تؤثر على السعر النهائي.

ويؤكد تجار التجزئة أن منتجات التبغ المسخن تحقق رواجًا مستمرًا رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسجائر التقليدية، نظرًا لتوجه فئات من المستهلكين نحو البدائل الأقل ضررًا وفق تصوراتهم أو الأكثر تطورًا من ناحية طريقة الاستخدام.

جهود الرقابة في ضبط أسعار السجائر

تواصل الأجهزة الرقابية في مصر تكثيف جهودها من أجل الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير رسمية، خاصة أن السجائر من السلع التي تشهد تداولًا يوميًا بأحجام كبيرة.

تعمل هذه الأجهزة بالتنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين وجهات الرقابة التجارية على متابعة الأسواق والمحال والتجار لضمان بيع السجائر وفق الأسعار المقررة، مع اتخاذ إجراءات رادعة في حال حدوث مخالفات.

وساهمت هذه الإجراءات في استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى حرص الشركات المنتجة على توفير المعروض بالكميات المطلوبة لتلبية الطلب المحلي دون حدوث نقص يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.

كما يقوم الموزعون المعتمدون بدور مهم في ضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بشكل منظم، ما يحد من فرص ظهور سوق سوداء أو بيع بأعلى من السعر الرسمي.