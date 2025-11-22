قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025.. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025.. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
عبد الفتاح تركي

أسعار السجائر اليوم .. تشهد أسواق السجائر في مصر حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار مع بداية تعاملات السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للمستويات الرسمية التي أعلنتها الشركات المنتجة والموزعون المعتمدون.

هذا الاستقرار يجيء في ظل جهود مكثفة من الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب في الأسعار داخل المحال والمنافذ التجارية، خاصة بعد الاضطرابات السعرية التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة نتيجة الزيادة في الطلب أو نقص المعروض.

واقرأ أيضًا:

أسعار السجائر

ويهتم عدد كبير من المستهلكين بمتابعة الأسعار اليومية باعتبار السجائر من السلع التي تشهد حركة تداول مرتفعة وثابتة بين شرائح واسعة من المواطنين.

وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، فإن أسعار السجائر المحلية والمستوردة بقيت ثابتة خلال هذا اليوم، وفق ما أكده تجار التجزئة وممثلو الموزعين، ما ساهم في تخفيف حدة القلق لدى المستهلكين الذين اعتادوا متابعة أي تغيّر طارئ في أسعار هذا المنتج.

يعود هذا الثبات بقدر كبير إلى سياسات الشركات المنتجة التي تسعى للحفاظ على استقرار السوق، بالإضافة إلى الرقابة الرسمية التي تعمل على تنظيم عمليات البيع ومنع التلاعب.

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر المحلية اليوم

استقرت أسعار السجائر المحلية في الأسواق المصرية خلال السبت 22 نوفمبر 2025، وفقًا للقوائم الرسمية المعلنة، وجاءت الأسعار الآتية على النحو الآتي:

  • بلغ سعر سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا بوكس نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر مونديال أحمر أزرق فضي نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر مونديال سويتش منتول بلو بيري نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر بوسطن ليمونت نحو 44 جنيهًا.
  • بلغ سعر سجائر ماتوسيان سوبر نحو 44 جنيهًا.
أسعار السجائر

ويلاحظ أن جميع أسعار السجائر المحلية تقريبًا متساوية عند مستوى 44 جنيهًا، وهو ما يعكس سياسة تسعير متوازنة تضعها الشركات المنتجة بهدف تسهيل عملية البيع ومنع التفاوت الكبير بين الأنواع المختلفة، بما يحافظ على رضا المستهلكين ويرسخ مبدأ الثبات السعري.

وأكد بعض الموزعين أن التزام المحال التجارية بهذه الأسعار يمنع وقوع أزمات في السوق أو ظهور بيع بأسعار مبالغ فيها خارج الإطار الرسمي.

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر مع تناول الشاي؟.. مفاجأة صادمة

أسعار السجائر المستوردة

شهدت أسعار السجائر المستوردة هي الأخرى ثباتًا واضحًا، وسط متابعة دقيقة من المستهلكين الذين يقبلون على شراء الأنواع الأجنبية لما تقدمه من بدائل مختلفة في النكهات والجودة. وجاءت الأسعار الآتية كما يلي:

  • سجل سعر سجائر «ميريت” نحو 105 جنيهات.
  • سجل سعر سجائر «مارلبورو” نحو 97 جنيهًا.
  • سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد” نحو 79 جنيهًا.
  • سجل سعر سجائر« إل آند إم” نحو 79 جنيهًا.

وتعكس هذه الأسعار وجود شرائح متعددة في المنتجات المستوردة، تبدأ من الفئة الاقتصادية نسبيًا عند 79 جنيهًا وحتى الفئة الأعلى عند 105 جنيهات، مما يمنح المستهلك خيارات متنوعة تناسب قدرته الشرائية.

السجائر

كما يشير ثبات الأسعار إلى التزام المستوردين بالأسعار الرسمية وتعاونهم مع الجهود الرقابية التي تمنع أي زيادة غير مبررة.

أسعار التبغ المسخن في الأسواق

إلى جانب السجائر التقليدية، يزداد الإقبال مؤخرًا على منتجات التبغ المسخن التي تنتشر بين فئات عديدة من المستهلكين، سواء لأسباب صحية يعتقدها البعض أو رغبة في تجربة منتجات جديدة.

وشهدت أسعار التبغ المسخن اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 استقرارًا واضحًا وفقًا للقوائم الرسمية، وجاءت الأسعار الآتية على النحو الآتي:

  • سعر التبغ المسخن HEETS Selection بـ 69 جنيهًا.
  • سعر التبغ المسخن HEETS Dimension بـ 69 جنيهًا.
  • سعر التبغ المسخن TEREA بـ 66 جنيهًا.
  • سعر التبغ المسخن TEREA Capsules بـ 77 جنيهًا.

وتظهر من خلال هذه الأسعار الفروق البسيطة بين الأنواع المختلفة، والتي ترتبط غالبًا بالعلامة التجارية أو تقنيات التصنيع المستخدمة في كل منتج، حيث تعتمد بعض الأنواع على تركيبات خاصة أو نكهات إضافية تؤثر على السعر النهائي. 

ويؤكد تجار التجزئة أن منتجات التبغ المسخن تحقق رواجًا مستمرًا رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسجائر التقليدية، نظرًا لتوجه فئات من المستهلكين نحو البدائل الأقل ضررًا وفق تصوراتهم أو الأكثر تطورًا من ناحية طريقة الاستخدام.

جهود الرقابة في ضبط أسعار السجائر

تواصل الأجهزة الرقابية في مصر تكثيف جهودها من أجل الحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بصورة غير رسمية، خاصة أن السجائر من السلع التي تشهد تداولًا يوميًا بأحجام كبيرة.

تعمل هذه الأجهزة بالتنسيق مع وزارة التموين ومباحث التموين وجهات الرقابة التجارية على متابعة الأسواق والمحال والتجار لضمان بيع السجائر وفق الأسعار المقررة، مع اتخاذ إجراءات رادعة في حال حدوث مخالفات.

وساهمت هذه الإجراءات في استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى حرص الشركات المنتجة على توفير المعروض بالكميات المطلوبة لتلبية الطلب المحلي دون حدوث نقص يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار.

كما يقوم الموزعون المعتمدون بدور مهم في ضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بشكل منظم، ما يحد من فرص ظهور سوق سوداء أو بيع بأعلى من السعر الرسمي.

أسعار السجائر أسعار السجائر اليوم أسعار السجائر 2025 السجائر المحلية سجائر مستوردة التبغ المسخن أسعار ميريت أسعار مارلبورو سجائر كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

كلب مسعور

ارتفاع عدد المصابين.. كلب مسعور يعقر 20 شخصا بمركز البداري في أسيوط

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ترشيحاتنا

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن واقعة مدرسة سيدز: أولادنا بيروحوا يتعلموا ولا عشان يتم الاعتداء عليهم؟

نتنياهو

نشأت الديهي: نتنياهو لو خرج من الحرب يموت سياسيًا.. وهذه دعوته للفصائل الفلسطينية

الأطفال

دبلوماسي: الأطفال في أفريقيا أكثر الفئات تضررا من الحروب

بالصور

حاجات ماتخطرش على بالك .. القائمة الكاملة لأسباب تنميل الأطراف

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف
تنميل الأطراف

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

أزهر الشرقية
أزهر الشرقية
أزهر الشرقية

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

9 مشاكل يعالجها تناول القرنفل يوميا .. اكتشفها

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

حقيقة خلع سلمي عبدالعظيم الحجاب

قلعت الحجاب.. سلمي عبد العظيم تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد